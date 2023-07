Dueño entre los políticos de una de las imágenes positivas más altas, el ministro de Salud porteño Fernán Quirós se encontró este sábado en redes en un lugar curioso, casi inédito para su gestión: lo aplaudían los tuiteros cercanos al kirchnerismo, y lo criticaban sus propios votantes, los de PRO y JxC.

¿El motivo? La firma de Quirós en el documento de ministros de Salud de todo el país reunidos este viernes en Salta, en el que se "reconoció la tarea" de la ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti en la pandemia, rechazando que haya incurrido en tráfico de influencias para permitir que algunos pudieran visitar a pacientes terminales en plena pandemia, cuando estaba prohibido.

La reunión del COFESA en Salta, con Vizzotti a la cabeza.

El tema surgió, irónicamente, de un acto organizado en el CCK por el Ministerio de Salud de la Nación. En ese ámbito de loas al Gobierno nacional tuvo la palabra la médica Sylvia Brunoldi, presidenta de la Liga Argentina de Protección al Diabético (LAPDI), que recordó que perdió a su esposo por COVID-19 y agradeció a Vizzotti "por haberlo podido ver y despedir", algo que estaba vedado para el grueso de la población.

Ese video del CCK explotó como una bomba, porque trajo de nuevo a los penosos episodios del vacunatorio VIP y hasta la "Fiesta de Olivos", sucesos que el kirchnerismo prefiere poner bajo la alfombra, mucho más en plena campaña y a pocos días de las PASO.

Lo cierto es que en la reunión de especialistas de Salud en Salta, todos hicieron causa común con Vizzotti, elogiando en un documento su gestión en la pandemia. Entre esos firmantes aparecía Quirós, circunstancia hasta lógica si se tiene en cuenta que el Gobierno porteño estuvo a la par del Ejecutivo Nacional en la mayor parte de la pandemia, cuando las voces de mando eran las Vizzotti y antes la de Ginés González García, que a principios de 2021 debió irse justamente por el vacunatorio VIP.

Pero, la grieta no perdona y cuando esa firma de Quirós en apoyo a Vizzotti comenzó a comentarse en las redes, se produjo un curioso "enroque": pasaron a aplaudir al funcionario porteño desde el kirchnerismo, y pasaron a cuestionarlo muchos tuiteros que seguramente votarán a JxC.

"Quirós cerrando la grieta con Carla Vizzotti ese es la clase de consenso que propone Larreta, la impunidad", podía leerse entonces en Twitter, o "Fernán Quirós, Ministro de Salud de @horaciorlarreta firma HOY en apoyo a Carla Vizzotti por su desempeño frente al Ministerio de Salud durante la pandemia. Para el larretismo, estuvo todo bien. Para Solange y los miles que murieron solos, no".

Los mensajes de ese tono eran muchos:

Si esa mujer le agradeció a Vizzotti que pudo despedir a su marido muerto en 2020 es porque nadie podía. ¡Qué vergüenza que Fernán Quirós saque la cara por la impresentable de Vizzotti! ¡Qué vergüenza fue Larreta en la pandemia! Bien ⁦@NicolasLucca⁩ https://t.co/Ts46jXrTJ5 — marcelo gioffre (@marcelogioffre) July 29, 2023

Otros apuntaban a una cuestión de solidaridad común, en procura de no mostrar puntos flojos:

Quiros hizo exactamente lo mismo que Vizoti y todo el resto, se estan cuidando el culo entre ellos. pic.twitter.com/E845puZ9vV — GMAN Not OK (@LotazP) July 29, 2023

Quiros es Kirchnerista igual q Larreta — La Negra (@Alezz1967) July 29, 2023

Para esto también le pusieron un chumbo en la sien Marina? El prócer Quiros defendiendo a Vizzotti x permitir que privilegiado$$$ pudieran vi$$itar a $u$ internados x covid. Lo dije y lo sostengo. FUNCIONALES A LOS K. MI AMIGO HORACIO. DATO NO RELATO pic.twitter.com/Owka0ox6fx — pinkie magan (@pinkiewm) July 29, 2023

Otros consideraban que Quirós no tenía margen para diferenciarse en el tema, por la sintonía con la que se actuó desde la administración porteña con el gobierno de Alberto Fernández:

La firma de Quirós en este documento es un horror, pero es honesta. Porque en CABA se acompañaron todas y cada una de las decisiones represivas del kirchnerismo, y callaron sobre el negociado con vacunas. https://t.co/hCzuXNPVis — Gabi (@MissLadrillos) July 29, 2023

En general los tuiteros que cuestionaban a Quirós manifestaban sentirse decepcionados con su aval a Vizzotti:

Le pregunto. Usted firmó una carta avalando la gestión de la Min Vizzotti después de enterarnos de que también existieron las Despedidas Vip? En serio? Es así? Porque me cuesta creerlo. Si es así, su firma es inadmisible, repudiable e inentendible. Usted no está consternado? — Alicia Merli (@MerliAlicia) July 28, 2023

El ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, firmó la solicitada en apoyo a Vizzotti, en la que se denosta a los medios por publicar lo que dijo una conocida de la ministra.



Increíble… pic.twitter.com/lQUYI8ZQhG — Ignacio Ortelli (@ignacioortelli) July 28, 2023

Qué vergüenza ser Quirós. https://t.co/0K1vmTXuZg — Gaitero MacRae (@GaiteroMacRae) July 29, 2023

No le pido a Quirós que salga a pegarle a Vizotti, pero firmar una solicitada en apoyo?? — jamóndelmedio (@emegarsia) July 29, 2023

En algunos casos las críticas, además de Quirós, apuntaban a Larreta:

Para los que no entendieron, digo que lo de Quiros es honesto en admitir su adhesión al autoritarismo y corrupción k. A diferencia de su jefe, que acaba de sacar un spot como campeón de la lucha contra el kirchnerismo. https://t.co/ng8SMcwZfj — Gabi (@MissLadrillos) July 29, 2023

Mucha sarasa, pero el Siniestro es más de lo mismo.

Quirós, su Ministro de Salud "estrella", acompañó el apoyo a Vizzotti durante la pandemia.

Abrí los ojos, perejil.#LarretaEsMassa pic.twitter.com/Q25taHB1yz — BASTA🔥 (@BastaPosta) July 29, 2023

Desde La Libertad Avanza, Ramiro Marra también se metió en el tema, y en su caso criticó a todos por igual: "Es hora que dejen de taparlo: JxC y el Kirchnerismo siempre se van a cubrir. Lo de Vizzotti fue una corrupción política donde unos pocos se beneficiaron cuando decenas de miles no pudieron despedir a sus familiares":

Para los que no entendieron, digo que lo de Quiros es honesto en admitir su adhesión al autoritarismo y corrupción k. A diferencia de su jefe, que acaba de sacar un spot como campeón de la lucha contra el kirchnerismo. https://t.co/ng8SMcwZfj — Gabi (@MissLadrillos) July 29, 2023

Es hora que dejen de taparlo: JxC y el Kirchnerismo siempre se van a cubrir. Lo de Vizzotti fue una corrupción política donde unos pocos se beneficiaron cuando decenas de miles no pudieron despedir a sus familiares.



Quirós, Vizzotti, Ginés, todos. Que no quede ni uno. https://t.co/E9mTIqTrR3 — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) July 28, 2023

Vizzotti había publicado en sus redes una serie de mensajes señalando que "ante la publicación de información falsa sobre el acompañamiento a personas en los últimos momentos de vida durante la pandemia, creo que es conveniente que tengamos memoria de lo que vivimos y reflexionemos, para dar por cerradas todas las especulaciones". Lo cierto es que los medios repetian lo que dijo la médica Brunoldi, nada más.

Pero Vizzoti omitió esa circunstancia y recalcó que "para el 10 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud ya tenía publicado en su web un documento con recomendaciones para el acompañamiento de pacientes en sus últimos días de vida, que había sido consensuado por todos los actores del sistema de salud. Fue publicado justamente porque, para ese momento, cada institución, a través de sus autoridades y analizando cada caso particular, ya otorgaba autorizaciones y generaba el protocolo necesario para las visitas. Nuestra obligación era estar presentes y acompañar.

Ante la publicación de información falsa sobre el acompañamiento a personas en los últimos momentos de vida durante la pandemia, creo que es conveniente que tengamos memoria de lo que vivimos y reflexionemos, para dar por cerradas todas las especulaciones. — Carla Vizzotti (@carlavizzotti) July 28, 2023

Sin embargo, Vizzotti no mencionó a Brunoldi en sus posteos, dirigiendo la responsabilidad a los medios, acusándolos de difundir "una noticia falsa" en alusión a la rpelica que se hizo del video en el CCK en que Brunoldi agradecía haber podido visitar a su marido antes de su fallecimiento, a pesar de que en ese momento estaba prohibido.

Los elogios a Quirós venían del lado del oficialismo, que consideraba que la firma del funcionario porteño aportaba credibilidad a la defensa que había esgrimido Vizzotti considerando el asunto como "una noticia falsa":

Fernán Quirós es una persona de bien, por eso respalda a Vizzotti. Que usted, como todo buen liberalote argentino, tenga un conflicto de base con la verdad, ese eso otro problema. — Demian (@Damsuar22) July 29, 2023

La fake news sobre Vizzotti fue rechazada por los ministros de Salud de las 24 provincias sin distinción política, incluido Fernán Quirós de CABA. — Linepithema humile (@Awanauta) July 29, 2023

¿Quién, vos? Hasta el Dr. Fernán Quirós, ministro de salud de CABA del PRO, desmintió la noticia t respaldó a VIZZOTTI. Uds se aferran a la mentira de puro gorilas. Informate un poco en https://t.co/TpqnKDE1gW antes de repetir como lorita a Infobae y a YaNona Laforre. Chaucito. — Poeta de la Zurda Mágica (@mateybizcochit1) July 29, 2023

El documento de los ministros de Salud

"Las ministras y ministros de salud de las 24 jurisdicciones de Argentina, reunidos en el Consejo Federal de Salud que se realiza en la ciudad de Salta, queremos desmentir y expresar nuestro rechazo ante la publicación realizada en medios nacionales sobre el acompañamiento a personas en los últimos momentos de su vida durante la pandemia de COVID-19", señaló el documento de los funcionarios de Salud reunidos en Salta.

"Reconocemos la labor de la ministra Carla Vizzotti y el rol del Ministerio de Salud de la Nación durante la pandemia de COVID-19, y destacamos el trabajo conjunto y federal con los ministerios de salud de cada una de las jurisdicciones. No podemos permitir que quieran hacer creer que las difíciles decisiones que fueron tomadas en los momentos más críticos de la pandemia no fueron adoptadas con empatía y teniendo en cuenta el dolor que generaba cada situación. Abrazamos a quienes no pudieron despedirse de sus seres queridos, sepan que siempre estuvieron presentes en nuestras decisiones", se agregó.

"En la crisis sanitaria más importante de la historia trabajamos en forma coordinada para conseguir todos los recursos posibles, definiendo en forma consensuada cada paso a adoptar. Consideramos necesario aclarar que, a medida que la situación lo permitía y se contaba con los recursos necesarios, se desarrollaron los protocolos para poder dar respuesta al pedido de acompañar a los seres queridos, esos protocolos ya estaban en marcha desde principios del mes de agosto de 2020, por ese motivo no es pertinente hablar de autorizaciones. Queremos volver a reconocer el compromiso de miles de trabajadores y trabajadoras que a lo largo y ancho de todo el país dieron, y continúan dando, todo su esfuerzo y hasta sus vidas para cuidar a cada una de las personas que habitan la Argentina. Queremos expresar también un llamamiento a toda la sociedad para defender los acuerdos más básicos de solidaridad sobre los que queremos construir un país en el que se defienda el rol del Estado para proteger el derecho a la salud de todos y todas", cpncluyó el apoyo del COFESA a Vizzotti.

En el documento aparecieron las firmas de Nicolás Kreplak (Buenos Aires); Manuel Avila (Catamarca); Carolina Centeno (Chaco); Miryam Monasterolo (Chubut); Fernán Quirós (CABA); Gabriela Barbás (Córdoba); Ricardo Cardozo (Corrientes); Sonia Velázquez (Entre Ríos) y Aníbal Gómez (Formosa), Gustavo Bouhid (Jujuy); Mario Kohan (La Pampa); Juan Carlos Vergara (La Rioja); Ana María Nada (Mendoza); Oscar Alarcón (Misiones); Andrea Peve (Neuquén); Fabián Zgaib (Río Negro); Federico Mangione (Salta); Alejandra Venerando (San Juan); Cristian Niño (San Luis); Claudio García (Santa Cruz); Sonia Martorano (Santa Fe) y Natividad Nassi (Santiago del Estero).

