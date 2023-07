El padre de Solange Musse, la joven que murió de cáncer en plena cuarentena por la pandemia de coronavirus y que no pudo ser despedida por su familia, criticó duramente a la Ministra de Salud, Carla Vizzotti, luego de que trascendiera que habría otorgado supuestos permisos a familiares de enfermos con Covid-19 cuando era Secretaria de Acceso a la Salud.

“La verdad es que ya nada me sorprende. No nos sorprende las mierdas que hicieron todos estos funcionarios durante la pandemia”, sostuvo Pablo Musse después de que Sylvia Brunoldi, titular de la Liga Argentina de Protección al Diabético (LAPDI), dijera que pudo visitar a su esposo enfermo antes de que falleciera, el 24 de agosto de 2020 -y antes del decreto que lo autorizaría-.

A 2 años de la muerte de Solange Musse, envían a juicio a dos médicos, un policía y una trabajadora social

"Lo que le pasó a mi hija hizo que estos hijos de su madre modificaran el decreto a los pocos días para que la gente pudiera despedirse de sus seres queridos”, manifestó el hombre en declaraciones a Cadena 3. Pablo manejó más de 1.000 kilómetros, desde Plottier, en Neuquén, hasta Alta Gracia, en Córdoba, donde esta internada su hija, para darle el último adiós. Sin embargo, la Policía le impidió el ingreso por un caso sospechoso de coronavirus y lo hizo volver.

"Lo que hicieron en pandemia es triste y lamentable para la sociedad que no pudo despedirse de sus seres queridos", sostuvo al recordar el caso de Solange, que falleció a los 35 años debido a un cáncer de mama que ya había hecho metástasis a otras partes de su cuerpo.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti.

"Ya no sorprende nada. Alberto Fernández ya no tendría que ser más presidente, Vizzotti no tendría que ser más ministra de Salud. Y así seguimos", comentó Pablo. En ese sentido, expresó que hubo ciertas irregularidades del gobierno nacional durante la pandemia y la cuarentena estricta en el país, y lanzó: "En la Argentina es así, son todos impunes. La impunidad da asco en Argentina".

Sobre las declaraciones de Brunoldi, cerró: "Con toda la bronca que tengo y toda la indignación, putearlos es lo mínimo que podría hacer. ¿Por qué esa mujer puedo decirle adiós a su marido el 24 de agosto? Y el 21 de agosto, falleció mi hija. Durante esa semana previa, del 16 de agosto al 21, nadie hizo nada".

Qué dijo Brunoldi sobre Vizzotti

“Quería agradecer y felicitar, primero en el marco que estamos hablando de la pandemia, a todo el foro. En lo personal, también a Carla, que gracias a ella pude despedir a mi esposo", había dicho la titular de la Liga Argentina de Protección al Diabético durante un acto oficial que se realizó este miércoles en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

"Luego, el decreto que permitió que las personas pudiéramos despedir a nuestros familiares en sus últimos días”, añadió. El marido de Brunoldi, Julio Granado, no tenía patologías de riesgo y falleció después de 30 días de internación por coronavirus.

El Ministerio de Salud respondió sobre la autorización de visitas a internados por Covid-19 durante el aislamiento

En diálogo con Clarín, la mujer amplió la información acerca de la visita a su esposo y reveló que presuntamente Vizzotti le envió un mensaje privado para preguntarle en qué sanatorio estaba internado. "Entiendo que ella intercedió para que pudiera verlo. Cuando mi hija llamó para que le dieran el parte diario le dijeron que podía ir a visitarlo”. Y agregó que no fue la única, sino que “había otros familiares con más pacientes”.

En ese momento, la actual titular de la cartera sanitaria era Secretaria de Acceso a la Salud, ya que en febrero de 2021 reemplazó a Ginés González García como ministro, luego del escándalo político generado por el caso que se conoció como "Vacunatorio VIP".

FP / Gi