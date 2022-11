El papá de Solange, la joven que murió durante la cuarentena, sobre Cerruti: "Rechazo sus disculpas"

Pablo Musse, el padre de Solange, la joven enerma con cáncer de mama que falleció en Córdoba durante las restricciones por el COVID-19, habló este viernes al aire de La mañana de CNN, por CNN Radio, y expresó toda su indignación por el lamentable comentario de Gabriela Cerruti sobre el memorial que se creó durante la "Marcha de las Piedras" en honor a los fallecidos en pandemia.

"Creo que lo que dijo lo dijo porque es lo que piensa, y lo que piensa este Gobierno. Todo lo que no generan ellos es por la derecha, por el centro, por donde quieran ellos", comenzó el hombre.

Sobre el homenaje en Plaza de Mayo dedicado a las personas que murieron durante la pandemia, Musse sostuvo: "Las piedras no son ni de derecha ni de izquierda, son las piedras de los argentinos, de los que perdimos a un familiar por covid o no covid, porque ahí hay piedras de gente que falleció por falta de atención médica, que no se pudo despedir de sus seres queridos y meterse con los muertos realmente duele y reabre las heridas".

Respecto a las disculpas que la funcionaria brindó esta mañana vía Twitter señaló que "no son sinceras". "Alguien le habrá dicho 'metiste la pata, salí a pedir disculpas', pero yo creo que nadie las va a aceptar, ningún argentino las va a aceptar. Yo por parte de mi familia, no la vamos a aceptar. No aceptamos nunca una disculpas por nadie porque no las han dado y cuando las dan no son sinceras".

El tuit de Cerruti pidiendo disculpas

Para Musse, las piedras son culpa de "el Gobierno y de la oposición en su momento, porque durante el 2020 fue cómplice de todo lo que pasó". "Todo el arco político fue cómplice porque nadie salió a pelear por los derechos humanos ni nada en el lapso del 17 de agosto al 21 de agosto en el cual Solange salió a pedir por su derecho", aclaró.

Gabriela Cerruti pidió disculpas por su frase sobre las piedras de "la derecha": "Cometí un error"

Indignado por no haber podido estar junto a su hija en sus últimos días, agregó: "Nadie levantó el teléfono para decirme que fuera a ver a mi hija. Después del fallecimiento de Sol reaccionaron y dijeron 'bueno, hay que hacer algo. Los familiares se tienen que despedir de sus seres queridos".

Fiesta en Olivos

El padre de la joven recordó la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yáñez que Alberto Fernández organizó en la Quinta de Olivos en plena cuarentena. "Tengo una causa abierta que ya está a punto de llegar a la Corte Suprema para ser querellantes en la causa de Olivos. Tenemos una denuncia ante la jueza Arroyo Salgado por prevaricato al fiscal Domínguez. Tenemos una denuncia penal contra el hijo de su madre que arrancó la foto de Solange y pisoteó toda la piedra el 17 de octubre del año pasado".