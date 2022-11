La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, salió a pedir disculpas públicamente luego de su desafortunado comentario sobre las piedras en Casa Rosada en homenaje a las víctimas del covid-19.

Con un mensaje en su cuenta oficial de Twitter, la funcionaria se disculpó por sus dichos cuando estaba dándole una recorrida por Casa de Gobierno a la ministra de Igualdad española, Irene Montero. "Lamento profundamente si algún familiar de víctimas del covid que ha homenajeado a sus seres queridos dejando simbólicamente piedras, se sintió ofendido por mis palabras. Les pido sinceras disculpas y reitero mi respeto y acompañamiento al dolor y al duelo", escribió.

Las disculpas de Cerruti en Twitter

Respecto a su frase "Ahí lo que tenemos, la derecha ha puesto sus piedras recordando a los muertos del covid", Cerruti indicó: "Cometí un error al querer señalar el uso político del dolor y la muerte que hicieron y siguen haciendo algunos sectores".

Por último, la portavoz concluyó: "La sociedad toda quedará marcada por este tiempo de angustia que empezamos a dejar atrás colectivamente".

"Indignación", "vergüenza" y "furia" contra Cerruti: reacciones opositoras tras la frase por los muertos de Covid

El pedido de disculpas de Cerruti se da en medio del repudio generalizado de la oposición por sus inoportunas declaraciones en referencia al memorial que se creó durante la "Marcha de las Piedras" en honor a los fallecidos en pandemia, el cual se encuentra en la base del monumento a Manuel Belgrano, en Plaza de Mayo.

Como era de esperarse, la historia de Instagram, que ella misma había compartido y que fue eliminada rápidamente, provocó que se desataran las críticas al respecto.

Críticas de la oposición

"Qué vergüenza. Las piedras no son de la derecha. Muchas de ellas son de personas que murieron por no acceder a vacunas que se pusieron ustedes VIP. Es más, muchos murieron porque ustedes pusieron glaciares como excusa para que no lleguen las Pfizer. Sin vergüenza", arremetió el diputado Waldo Wolff.

A él se sumó el diputado liberal Ramiro Marra, quien agregó: "Todavía no puedo entender qué hace Gabriela Cerruti en el gobierno, esto es una falta de respeto a los 130.000 muertos y sus familias. Se tiene que ir ya mismo".

"Las piedras no representan a 'la derecha'. Representan a los argentinos que murieron esperando las vacunas que tu Gobierno regalaba a militantes, amigos y amantes", sentenció a su vez Ricardo López Murphy.

"Sí, se escuchan las palabras de odio, la insensibilidad, la falta respeto, la mentira, la ignorancia, la brutalidad, la estupidez", expresó Pablo Avelluto, periodista y ex Secretario de Gobierno de Cultura, y amplió: "En síntesis, se escucha a Gabriela Cerruti, una persona que perdió el alma en su desesperación por ser parte del poder".

Cabe recordar que durante el acto del Día de la Lealtad peronista del 2021, un grupo de personas atacó y vandalizó el monumento de piedras en homenaje a las víctimas de la pandemia, situación ante la que la vocera cuestionó y repudió lo sucedido.

"Los hechos de vandalismo llevados adelante por dos personas, que fueron muy puntuales, ensombrecen la comunicación pública del acto pero no al acto en sí. Los repudiamos, no representan el espíritu de lo que fue el encuentro", aclaró en su momento.