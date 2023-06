Caso Solange Musse: el fiscal volvió a elevar la causa a juicio

El fiscal de Huinca Renancó, Marcelo Saragusti, elevó este jueves de nuevo a juicio la causa de “Solange Musse” en la que cuatro personas están acusadas de haber impedido que el padre de la joven se despidiera de su hija, fallecida de cáncer en 2020, durante la cuarentena de coronavirus.

En el expediente están imputados el director del Hospital de Huinca Renancó, Eduardo Andrada, y la asistente social Analía Morales (del exCentro de Operaciones de Emergencia) como “probables autores” de abuso de autoridad e incumplimientos de los deberes de funcionario público”.

Además el médico Sergio Alí (del exCOE) está acusado como supuesto partícipe de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes, y el suboficial Darío Javier Mansilla como presunto autor de omisión de los deberes de su oficio.

De este modo a 10 meses de la primera elevación a juicio de la causa, el fiscal Saragusti resolvió enviarla de nuevo tras la ampliación de la investigación.

Pablo Musse, padre de Solange, había formalizado una denuncia penal contra las autoridades del ahora extinto Centro de Operaciones de Emergencias (COE), el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba y funcionarios policiales.

El abogado de la querella, Carlos Nayi, indicó hoy que deberían ser investigados también los miembros de la Policía de cuatro provincias: Córdoba, Neuquén, Río Negro y La Pampa.

El letrado estimó en declaraciones al programa “El show del Lagarto” de “El Doce” que el juicio se realizaría a fines de este año o comienzos del año entrante.

La historia. El caso de Solange Musse conmovió al país hace casi tres años cuando el 18 de agosto de 2020 el padre de la joven pidió permiso al ya extinto COE para viajar desde Neuquén hasta la ciudad cordobesa de Alta Gracia, donde se encontraba su hija bajo tratamiento médico.

En medio de la cuarentena por el coronavirus para entrar a Córdoba se le exigió un hisopado negativo, dentro de las 48 horas anteriores al viaje, que no pudo realizarse debido a su alto costo y a que no tenía cobertura pública si no existían síntomas de la enfermedad, según explicó Musse a los medios en esa oportunidad.



Cuando arribó a la ciudad de Huinca Renancó, junto a su cuñada, persona en situación de discapacidad, le realizaron un hisopado que dio un resultado “dudoso” por lo que le impidieron el acceso a la provincia de Córdoba y se lo obligó a retornar a Neuquén sin detenerse.



Mientras tanto el estado de salud de Solange se agravó por lo que tuvo que ser trasladada hasta el Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba, donde murió el 21 de agosto sin haber podido ver por última vez a su padre.