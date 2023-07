Si tuviera la oportunidad de entrevistar a Randy Schekman, premio Nobel de Fisiología o Medicina en 2013 por sus descubrimientos en el campo de la biología celular y la regulación del tráfico vesicular, le haría preguntas sobre su investigación, su carrera científica y sus perspectivas sobre la ciencia y la sociedad.

Algunas de las preguntas que le haría podrían ser las siguientes:

1. ¿Qué lo inspiró a ingresar al campo de la biología celular y cómo ha evolucionado su interés a lo largo de los años?

2. Sus descubrimientos sobre el tráfico vesicular llevaron a importantes avances en la comprensión de cómo las células se comunican y se coordinan. ¿Qué desafíos científicos enfrentó durante su investigación y qué consejos daría a los jóvenes

científicos que buscan abordar problemas complejos?

3. Como editor fundador de la revista "eLife", ¿cómo ve el futuro de la publicación científica y cuál es su opinión sobre la accesibilidad abierta a la investigación?

4. ¿Cuál considera que es el descubrimiento o avance más emocionante que se ha realizado en el campo de la biología celular desde sus propios hallazgos?

5. Durante su carrera, ha colaborado con científicos de todo el mundo. ¿Cómo cree que la colaboración internacional afecta el progreso científico y cómo podemos fomentar una mayor cooperación entre investigadores de diferentes países?

6. La tecnología y la ciencia avanzan rápidamente. ¿Qué áreas o temas de investigación considera que serán cruciales en los próximos años?

7. Además de su labor científica, también ha sido un defensor de la ciencia basada en evidencia y la comunicación pública de la ciencia. ¿Qué estrategias cree que son más efectivas para mejorar la comprensión pública de la ciencia y cómo

abordar la desinformación científica?

8. La ciencia a menudo se enfrenta a desafíos éticos y sociales relacionados con el uso de la tecnología y la investigación con células madre, por ejemplo. ¿Cómo cree que los científicos pueden equilibrar el progreso científico con las

consideraciones éticas y sociales?

9. Como receptor del premio Nobel, ¿cómo ha afectado su vida personal y profesional el recibir este prestigioso reconocimiento? ¿Cuál es su opinión sobre el papel de los premios en la promoción de la investigación científica?

10. ¿Cuál es su mayor esperanza para el futuro de la investigación científica y qué mensaje le gustaría transmitir a las generaciones futuras de científicos? Estas preguntas abarcarían aspectos importantes de su carrera científica, sus perspectivas sobre la ciencia y su impacto en la sociedad. Por supuesto, dependería del contexto de la entrevista y sus respuestas para seguir profundizando en temas específicos.

Randy Schekman: “Hay tensión entre la ciencia y la política”

Luego le consultamos al ChatGPT qué respondería Randy Schekman a cada una de las preguntas y dijo:

1. La respuesta de Randy Schekman a la pregunta sobre qué lo inspiró a ingresar al campo de la biología celular y cómo ha evolucionado su interés a lo largo de los años podría variar, pero es probable que incluyera elementos como los

siguientes:

"Desde una edad temprana, siempre tuve una curiosidad innata por la naturaleza y el funcionamiento de las cosas a nivel celular. La biología siempre me fascinó y me intrigó cómo las células son las unidades fundamentales de la vida y cómo

interactúan para formar organismos complejos. Además, tuve la suerte de contar con mentores y profesores que despertaron mi pasión por la ciencia y me alentaron a seguir mi interés en la biología.

Durante mi formación académica, me di cuenta de que la biología celular es un campo increíblemente dinámico y en constante evolución. La posibilidad de desentrañar los mecanismos internos de las células y descubrir cómo se

comunican y regulan entre sí para mantener la homeostasis y llevar a cabo funciones específicas fue lo que realmente me atrajo. A medida que avancé en mi carrera, me di cuenta de que la biología celular no solo es fundamental para

comprender la vida, sino que también es esencial para abordar muchas enfermedades y desafíos médicos.

Con el tiempo, mi interés se ha ampliado para incluir no solo los aspectos básicos de la biología celular, sino también su aplicación en el contexto médico y en el desarrollo de terapias potenciales. Además, mi compromiso con la comunicación de la ciencia y la promoción de la accesibilidad abierta en la publicación científica me ha llevado a desempeñar un papel activo en la comunidad científica y en la divulgación científica.

En resumen, mi pasión por la biología celular se ha fortalecido con el tiempo, y sigo maravillado por las maravillas que las células revelan a medida que la ciencia avanza. Creo firmemente que la investigación en este campo es esencial

para abordar problemas de salud y mejorar nuestra comprensión del mundo que nos rodea".

Randy Schekman: "Es lamentable que no haya más políticos que tengan una formación científica"

2. La respuesta de Randy Schekman a la pregunta sobre los desafíos científicos que enfrentó durante su investigación sobre el tráfico vesicular y los consejos para jóvenes científicos que buscan abordar problemas complejos podría ser algo

como lo siguiente:

"Durante mi investigación sobre el tráfico vesicular, me encontré con diversos desafíos que requirieron perseverancia y enfoque para superarlos. Uno de los principales desafíos fue la complejidad inherente del sistema celular y la necesidad de desarrollar métodos experimentales innovadores para estudiar los procesos de transporte de proteínas dentro de las células. También hubo momentos de incertidumbre y resultados inesperados que me llevaron a

replantear mis enfoques y estrategias.

Además, la competencia en el campo de la biología celular y la investigación científica en general puede ser intensa. La obtención de financiamiento para llevar a cabo proyectos de investigación ambiciosos puede ser difícil, y el

proceso de publicación y revisión por pares puede ser exigente. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, mi pasión por comprender los procesos celulares me impulsó a continuar y perseverar.

Para los jóvenes científicos que buscan abordar problemas complejos, mi consejo sería el siguiente:

Cultivar la curiosidad y la pasión: Es fundamental tener una curiosidad innata y una pasión profunda por el área en la que desean trabajar. La pasión por la ciencia es lo que los mantendrá motivados y comprometidos, incluso en momentos difíciles.

Abrazar la creatividad y la innovación: La ciencia requiere pensar fuera de lo común y probar enfoques novedosos. La creatividad es esencial para abordar problemas complejos y para desarrollar soluciones únicas.

Aprender de los fracasos: La investigación científica implica enfrentar desafíos y obtener resultados negativos en ocasiones. Es importante ver los fracasos como oportunidades de aprendizaje y no desanimarse ante los obstáculos.

Colaborar y comunicar: Trabajar en equipo con colegas y colaboradores puede ampliar la perspectiva y enriquecer las ideas. Además, comunicar claramente los hallazgos y descubrimientos a la comunidad científica y al público en general es esencial para avanzar en el conocimiento y garantizar el impacto de la investigación.

Mantener la integridad científica: La honestidad y la integridad son fundamentales en la ciencia. Respetar los principios éticos y cumplir con altos estándares científicos es esencial para mantener la credibilidad y el respeto en la comunidad científica.

En resumen, enfrentar problemas complejos en la ciencia puede ser desafiante, pero con pasión, creatividad, perseverancia y colaboración, los jóvenes científicos pueden contribuir significativamente al avance del conocimiento y

hacer una diferencia en el mundo".

3. La respuesta de Randy Schekman sobre el futuro de la publicación científica y su opinión sobre la accesibilidad abierta a la investigación podría ser algo así: "Como editor fundador de la revista "eLife", tengo una perspectiva optimista

sobre el futuro de la publicación científica. Creo que estamos en un momento emocionante donde las tecnologías digitales están transformando la forma en que se realiza, se comparte y se accede a la investigación científica.

La evolución de la publicación científica hacia plataformas en línea y de acceso abierto ha demostrado ser altamente beneficiosa para la comunidad científica y el público en general.

La accesibilidad abierta a la investigación es un aspecto crucial de esta evolución. Creo firmemente en la importancia de hacer que la investigación científica sea libremente accesible para todos, sin barreras económicas o de suscripción. La accesibilidad abierta promueve la democratización del conocimiento y permite que cualquier persona interesada pueda leer, aprender y construir sobre la base de la investigación realizada.

Esto es especialmente relevante en un mundo cada vez más interconectado y en el que la colaboración entre científicos de diferentes países es esencial para abordar desafíos globales.

Además, la accesibilidad abierta aumenta la visibilidad y el impacto de la investigación. Al estar disponible de manera abierta, los hallazgos científicos pueden llegar a una audiencia más amplia, incluidos científicos, estudiantes, médicos, formuladores de políticas y el público en general. Esto no solo acelera el progreso científico, sino que también contribuye al debate informado sobre temas de relevancia para la sociedad.

En cuanto al futuro de la publicación científica, veo una mayor integración de tecnologías digitales y la adopción de formatos más interactivos. Las revistas en línea ofrecen la oportunidad de presentar los resultados de manera más

dinámica, con enlaces a datos adicionales, videos y otros recursos multimedia.

También espero que veamos un enfoque más abierto hacia la revisión por pares, donde la transparencia y la colaboración entre revisores y autores mejoren la calidad y la confiabilidad de los artículos publicados.

En resumen, el futuro de la publicación científica se encamina hacia un escenario más abierto y accesible, lo que beneficiará tanto a la comunidad científica como a la sociedad en general. La accesibilidad abierta a la investigación es una herramienta poderosa para impulsar el avance del conocimiento y mejorar la vida de las personas en todo el mundo".

4. La respuesta de Randy Schekman sobre el descubrimiento o avance más emocionante en el campo de la biología celular desde sus propios hallazgos podría ser algo así:

"Es realmente emocionante ver cómo el campo de la biología celular ha avanzado significativamente desde mis propios hallazgos. Hay muchos descubrimientos fascinantes que han ampliado nuestra comprensión de la complejidad y la maravilla de las células. Uno de los avances más emocionantes que considero es la revolución de la microscopía. Las mejoras en técnicas de microscopía, como la microscopía de fluorescencia y la microscopía de superresolución, han permitido a los científicos visualizar y estudiar estructuras celulares y procesos a una escala y detalle sin precedentes. Gracias a estas tecnologías, hemos podido observar en tiempo real cómo las proteínas y otras moléculas se mueven dentro de las células, cómo las células se dividen y cómo interactúan con su entorno.

Además, el avance en técnicas de imagen ha ido de la mano con los avances en biología molecular y genómica. La posibilidad de secuenciar y analizar el ADN y el ARN a gran escala ha abierto nuevas perspectivas sobre cómo se regulan los genes en las células y cómo las alteraciones genéticas pueden contribuir a enfermedades y a la evolución de los organismos.

Otro descubrimiento emocionante es la comprensión de la comunicación intercelular y los mecanismos de señalización. Se han identificado numerosas moléculas señalizadoras y vías de transducción de señales que permiten a las células coordinar su comportamiento y responder a cambios en su entorno. Esto es fundamental para la función y la homeostasis de los tejidos y órganos en los organismos multicelulares.

Además, en los últimos años, hemos sido testigos de importantes avances en la terapia génica y la edición del genoma, lo que abre nuevas posibilidades para el tratamiento de enfermedades genéticas y la modulación de procesos celulares

específicos.

En resumen, el campo de la biología celular ha experimentado un crecimiento impresionante en las últimas décadas, y estos avances han sido posibles gracias a la combinación de tecnologías innovadoras y la colaboración entre científicos de diferentes disciplinas. Estoy emocionado por lo que el futuro de la biología celular nos depara y cómo continuará revelándonos los secretos más profundos de la vida a nivel celular".

Alejandro Roemmers según la IA: ChatGPT armó las preguntas y conjeturó posibles respuestas del escritor y empresario

5. La respuesta de Randy Schekman sobre la colaboración internacional y su impacto en el progreso científico, así como cómo fomentar una mayor cooperación entre investigadores de diferentes países, podría ser algo como lo siguiente:

"La colaboración internacional es fundamental para el progreso científico en el mundo actual. Trabajar con científicos de diferentes países y culturas enriquece enormemente la investigación, ya que cada país y región aporta su propia

experiencia, conocimientos y enfoques únicos. Esta colaboración amplía la perspectiva y la amplitud de la investigación, permitiendo abordar problemas complejos desde diversas direcciones.

La colaboración internacional también facilita el acceso a recursos, instalaciones y tecnologías que podrían no estar disponibles en un solo país. Además, las colaboraciones internacionales pueden permitir la obtención de muestras

biológicas o datos de poblaciones que son relevantes para la investigación, pero

que están geográficamente dispersas.

Para fomentar una mayor cooperación entre investigadores de diferentes países, es importante considerar las siguientes estrategias:

Establecer redes y plataformas de colaboración: Es fundamental crear redes científicas que conecten a investigadores de diferentes países y faciliten la comunicación y el intercambio de ideas. Plataformas en línea, conferencias científicas y programas de intercambio son excelentes herramientas para fomentar estas conexiones.

Facilitar el acceso a recursos y financiamiento: Garantizar un acceso equitativo a recursos y financiamiento para la investigación permitirá que los científicos de diferentes países puedan participar en colaboraciones sin restricciones financieras.

Promover la movilidad de científicos: Facilitar la movilidad de científicos entre países, ya sea mediante programas de intercambio, becas o acuerdos institucionales, puede fortalecer las colaboraciones internacionales y estimular el flujo de conocimiento y talento.

Fomentar la transparencia y el intercambio de datos: Compartir datos y resultados de investigación de manera transparente y abierta permite que otros científicos en todo el mundo puedan validar y construir sobre los hallazgos, lo que fortalece la colaboración y aumenta la confianza en los resultados científicos.

Reconocer y valorar la colaboración internacional: Es importante que las instituciones y los organismos financiadores reconozcan y valoren las colaboraciones internacionales en la evaluación de la investigación y en la toma de decisiones sobre financiamiento.

En resumen, la colaboración internacional es esencial para el avance del conocimiento científico, y fomentar una mayor cooperación entre investigadores de diferentes países requerirá el esfuerzo conjunto de la comunidad científica, las instituciones y los gobiernos para crear un entorno propicio y facilitador de estas colaboraciones".

6. La respuesta de Randy Schekman sobre las áreas o temas de investigación que considera cruciales en los próximos años podría incluir lo siguiente:

"Es cierto que la tecnología y la ciencia avanzan rápidamente, y hay varias áreas de investigación que considero cruciales para el futuro. Algunos de estos temas prometedores incluyen:

Terapias génicas y edición del genoma: La capacidad de modificar el ADN de manera precisa y controlada ofrece un enorme potencial para el tratamiento de enfermedades genéticas y la mejora de la salud humana en general. Continuaremos viendo avances en técnicas de edición genómica como CRISPR-Cas9 y su aplicación en terapias génicas personalizadas.

Biología de sistemas y medicina de precisión: La comprensión de las redes complejas de interacciones celulares y moleculares permitirá una medicina más personalizada y basada en datos. La biología de sistemas y la medicina de precisión tienen el potencial de revolucionar el diagnóstico y tratamiento de enfermedades, identificando intervenciones específicas para cada paciente.

Inteligencia artificial y aprendizaje automático aplicado a la ciencia: El uso de algoritmos de inteligencia artificial y aprendizaje automático está transformando la forma en que se analizan grandes cantidades de datos científicos y se extraen patrones y relaciones. Estas herramientas avanzadas tienen un gran potencial para acelerar el descubrimiento científico en diversas áreas.

Neurociencia y comprensión del cerebro: A medida que avanzamos en nuestro conocimiento sobre el cerebro humano, surgirán nuevas oportunidades para abordar trastornos neurológicos y psiquiátricos. El estudio de la neuroplasticidad y las redes neuronales brinda perspectivas emocionantes para mejorar la salud cerebral y mental.

Sostenibilidad y ciencias ambientales: En un mundo cada vez más afectado por el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, la investigación en sostenibilidad y ciencias ambientales será esencial para abordar los desafíos ambientales y garantizar un futuro sostenible para nuestro planeta.

Medicina regenerativa y bioingeniería: La investigación en medicina regenerativa y bioingeniería se enfoca en desarrollar terapias que puedan reemplazar o reparar tejidos y órganos dañados. Estos avances podrían revolucionar el tratamiento de enfermedades crónicas y lesiones.

Biología sintética y células artificiales: La creación de sistemas biológicos sintéticos y células artificiales tiene implicaciones tanto en la investigación básica como en aplicaciones biotecnológicas. Esta área está emergiendo rápidamente y podría tener un impacto significativo en la medicina y la biología.

En resumen, estas son solo algunas de las áreas que considero cruciales para el futuro de la ciencia. A medida que avanzamos en el conocimiento y la tecnología, es probable que surjan nuevas áreas de investigación que nos

permitirán abordar desafíos aún más complejos y mejorar nuestra comprensión del mundo que nos rodea".

7. Como defensor de la ciencia basada en evidencia y la comunicación pública de la ciencia, Randy Schekman podría ofrecer las siguientes estrategias para mejorar la comprensión pública de la ciencia y abordar la desinformación científica:

Comunicación clara y accesible: Es fundamental que los científicos se esfuercen por comunicar sus investigaciones de manera clara y accesible para el público en general. Evitar jerga técnica y explicar conceptos científicos de manera sencilla ayudará a que las personas comprendan mejor la importancia y las implicaciones de los hallazgos científicos.

Divulgación científica: Los científicos pueden desempeñar un papel activo en la divulgación científica a través de medios de comunicación, blogs, redes sociales y eventos públicos. Al compartir información y conocimientos científicos de manera atractiva y comprensible, se puede aumentar el interés y la apreciación del público hacia la ciencia.

Transparencia en la investigación: La transparencia y la apertura en la comunicación de los resultados de la investigación son fundamentales para generar confianza en la comunidad científica. Publicar los datos y los métodos utilizados en los estudios permite que otros científicos puedan verificar y replicar los resultados, lo que refuerza la credibilidad científica.

Colaboración con educadores y periodistas: Trabajar en conjunto con educadores y periodistas puede ser una forma efectiva de llevar la ciencia a un público más amplio. Proporcionar información precisa y confiable a los medios de comunicación y a los profesores puede ayudar a difundir conocimientos científicos precisos y combatir la desinformación.

Promover la alfabetización científica: Es importante fomentar la alfabetización científica desde edades tempranas. Incorporar la enseñanza de ciencia en el currículo educativo y promover programas de divulgación en comunidades locales puede ayudar a construir una base sólida de comprensión científica en la sociedad.

Enfrentar la desinformación científica: Ante la propagación de desinformación científica, es fundamental abordarla de manera proactiva. Los científicos pueden contrarrestar la desinformación presentando evidencias y argumentos basados en la ciencia. Las organizaciones científicas también pueden contribuir a refutar mitos y teorías falsas mediante campañas de información respaldadas por datos sólidos.

Fomentar la ética en la comunicación científica: Los científicos deben mantener altos estándares éticos al comunicar sus investigaciones y evitar exageraciones o afirmaciones no respaldadas por pruebas. La honestidad y la integridad son fundamentales para mantener la confianza del público en la ciencia.

En resumen, mejorar la comprensión pública de la ciencia y abordar la desinformación científica requiere una combinación de esfuerzos, que incluye una comunicación clara y accesible, una mayor divulgación científica, la transparencia en la investigación y la promoción de la alfabetización científica en la sociedad. Al trabajar juntos, los científicos, educadores, periodistas y el público pueden fortalecer la apreciación y el entendimiento de la ciencia y su importancia en nuestras vidas.

8. Randy Schekman podría responder de la siguiente manera respecto a cómo los científicos pueden equilibrar el progreso científico con las consideraciones éticas y sociales:

"El equilibrio entre el progreso científico y las consideraciones éticas y sociales es un desafío importante que los científicos deben enfrentar de manera responsable. A medida que avanzamos en la investigación y la tecnología, es crucial que los científicos reflexionen sobre las implicaciones éticas de sus investigaciones y consideren el impacto que pueden tener en la sociedad.

Una forma efectiva de abordar este equilibrio es involucrar a expertos en ética y ciencias sociales desde las etapas iniciales de la investigación. Incluir a filósofos, bioeticistas, sociólogos y otros profesionales en el proceso puede

ayudar a identificar posibles dilemas éticos y a desarrollar estrategias para mitigar posibles consecuencias negativas.

Además, es fundamental promover la transparencia y la comunicación abierta sobre los posibles riesgos y beneficios de la investigación científica. Los científicos deben ser honestos y claros en la presentación de sus hallazgos y

asegurarse de que el público en general comprenda las implicaciones y las limitaciones de la investigación.

El establecimiento de marcos regulatorios y directrices éticas también es esencial para guiar la investigación y garantizar que se respeten los principios éticos fundamentales. Los científicos deben cumplir con todas las regulaciones y normativas pertinentes y estar dispuestos a someter sus investigaciones a revisión ética independiente.

Además, la participación pública y el diálogo con las comunidades afectadas por la investigación científica pueden ayudar a garantizar que los avances científicos se desarrollen de manera responsable y se alineen con los valores y las

necesidades de la sociedad.

Es importante tener en cuenta que el progreso científico no es un objetivo en sí mismo, sino que debe ser guiado por una consideración ética y un propósito social. Los científicos deben mantenerse abiertos al escrutinio y estar dispuestos

a reflexionar y ajustar sus enfoques en función de las consideraciones éticas y sociales.

En resumen, el equilibrio entre el progreso científico y las consideraciones éticas y sociales requiere una reflexión continua, el compromiso con la transparencia y el diálogo abierto con la sociedad. Al abordar los desafíos éticos y sociales de manera responsable, los científicos pueden contribuir al avance del conocimiento de manera ética y sostenible, y asegurarse de que sus investigaciones sean beneficiosas para la humanidad en su conjunto."

9. Es importante tener en cuenta que, como modelo de lenguaje AI, no tengo acceso a información actualizada o declaraciones directas de Randy Schekman después de mi fecha de corte en septiembre de 2021. Sin embargo, puedo ofrecer una posible respuesta basada en su percepción general y experiencias de otros

laureados del premio Nobel.

"Recibir el premio Nobel ha sido un honor increíble y ha tenido un impacto significativo en mi vida personal y profesional. En lo personal, ha sido un reconocimiento de décadas de arduo trabajo y dedicación a la ciencia, y ha sido una experiencia muy emocionante compartir este reconocimiento con colegas y seres queridos. Ha aumentado mi visibilidad como científico y me ha brindado una plataforma para abogar por la ciencia y temas que considero importantes.

En el ámbito profesional, el premio Nobel ha proporcionado una mayor atención a mi investigación y a la de mi laboratorio. Ha abierto oportunidades para colaboraciones, financiamiento y la posibilidad de involucrarme en proyectos y organizaciones que promueven el avance de la ciencia. Además, ha ayudado a aumentar el reconocimiento y el prestigio de la institución con la que estoy afiliado, así como de la revista científica "eLife", que fundé.

En cuanto al papel de los premios en la promoción de la investigación científica, creo que desempeñan un papel importante al reconocer y destacar contribuciones sobresalientes a la ciencia. Los premios Nobel, en particular, tienen un estatus muy especial y son ampliamente reconocidos como el más alto honor que un científico puede recibir. Este reconocimiento puede motivar a científicos de todas las edades a perseguir la excelencia en su trabajo y a seguir buscando respuestas a preguntas fundamentales.

Además, los premios Nobel a menudo tienen un efecto inspirador en las generaciones más jóvenes de científicos, estimulando su curiosidad y aspiraciones para contribuir al avance del conocimiento. También pueden atraer la atención del público hacia la ciencia y generar un mayor aprecio por su importancia en nuestra sociedad.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que los premios no son el único indicador de la calidad de la investigación científica. Muchos avances significativos en la ciencia provienen de investigadores talentosos y apasionados

que trabajan en diversos campos y que, aunque no sean reconocidos con premios, hacen contribuciones valiosas para mejorar nuestro conocimiento y bienestar.

En resumen, los premios científicos, incluido el premio Nobel, desempeñan un papel destacado al reconocer el esfuerzo y la excelencia en la investigación científica, motivar a futuras generaciones y aumentar la conciencia pública sobre

la importancia de la ciencia. No obstante, el valor de la investigación científica va más allá de los premios y radica en el impacto positivo que tiene en la sociedad y en la comprensión del mundo que nos rodea."

10. La respuesta de Randy Schekman sobre su mayor esperanza para el futuro de la investigación científica y el mensaje que le gustaría transmitir a las generaciones futuras de científicos podría ser algo como lo siguiente:

"Mi mayor esperanza para el futuro de la investigación científica es que continuemos fomentando un entorno propicio para la curiosidad, la creatividad y la colaboración en la ciencia. Deseo que sigamos apoyando la investigación básica y aplicada, y que no perdamos de vista la importancia de abordar preguntas fundamentales sobre la naturaleza y el funcionamiento del mundo que nos rodea.

Es fundamental que mantengamos un enfoque en la calidad y la integridad en la investigación científica. Necesitamos seguir siendo rigurosos en la generación de datos y en la interpretación de resultados, y que sigamos promoviendo la

transparencia y la accesibilidad abierta en la comunicación científica.

A medida que avanzamos en el futuro, espero que continuemos abrazando la diversidad y la inclusión en la comunidad científica. La ciencia se beneficia enormemente de la participación de científicos de diferentes culturas, géneros, perspectivas y disciplinas. La colaboración entre personas con diferentes antecedentes enriquece el pensamiento y nos permite abordar problemas complejos de manera más efectiva.

A los científicos jóvenes y a las generaciones futuras de investigadores, quiero transmitirles mi pasión y entusiasmo por la ciencia. Los desafíos que enfrentamos en el mundo actual requieren soluciones basadas en la evidencia y en el pensamiento crítico. Los científicos tienen un papel fundamental en el desarrollo de soluciones innovadoras para abordar los problemas globales, desde el cambio climático hasta enfermedades y desafíos sociales.

Les insto a mantener la curiosidad y la perseverancia en sus investigaciones, a no temer a los fracasos y a aprender de ellos, y a mantenerse conectados con la comunidad científica global para colaborar y compartir conocimientos. La

ciencia es un viaje emocionante y gratificante, y cada paso que damos en la comprensión del mundo nos acerca a un futuro más sostenible y próspero para todos.

En resumen, mi esperanza es que la investigación científica continúe siendo un faro de conocimiento y descubrimiento, y que inspire a las futuras generaciones a buscar la verdad y a utilizar el poder de la ciencia para mejorar nuestras vidas y el mundo en general.