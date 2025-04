¿Por qué Tomás Rebord fue tendencia? Por una editorial en Blender donde lapidó a Javier Milei en un aspecto puntual pero candente: la política internacional del Gobierno, con foco en el vínculo con Donald Trump.

Más que lo que dijo, llamó la atención el tono: el abogado y streamer dejó de lado su socarronería promedio y para mutar en una especie de Santiago Cúneo, arrojado a la indignación.

Primero, una pregunta: “¿Para qué sirve la política internacional?”. Más al núcleo: “¿Qué es la política internacional?”. Y fue: “El objetivo del primer mandatario es identificar las grandes corrientes políticas que se dan en el planeta Tierra para mejor conveniencia de los argentinos”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Conclusión: “No poner la ideología por delante de tu praxis”.

Prosiguió: “Si sos presidente de los argentinos tenés que ver qué les conviene a los argentinos, en función de que sos parte de un mundo que está enquilombado”.

“En un mundo -fue al punto- donde tenés a unos de los tipos más poderosos el mundo, queriendo gar… a la globalización”.

Natalia Denegri, de embajadora "MAGA" a reunirse con Javier Milei en Mar-a-Lago

Y el sermón: “Si vos de eso no sacás ninguna conclusión más que tratar de ir a un evento falopa a ver si tenés una foto y lo llevás a tu ministro de Economía y por ende de verdad creías que ahí se te jugaba algo y festejás un 10 por ciento de arancel que se los dio a los otros tres que lo bardeaban en la región… no hay plan, boludo, no hay plan”.

“¡Tené un plan! ¡El que sea!”, llamó al Presidente.

Javier Milei quedó en ridículo ante Donald Trump y Axel Kicillof disputa a sangre y fuego con Cristina Kirchner

Golpeó: “Que alguno me explique cómo se va a posicionar la Argentina, no como va a influenciar la Argentina, porque eso es lo que los están haciendo, están usando la misma lógica con la que ganaron las elecciones para tener una especie de relevancia global. Eso no es un plan de un estadista, no es un plan que posicione mejor a la Argentina, es una especie de gran curiosidad global”.

Y lastimó: “Si el plan es eso, maquillarte como una geisha, ir a sacarte fotos con desconocidas al lado de donde esté durmiendo Trump, es un papelón y es una vergüenza”.

LT