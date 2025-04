Natalia Denegri, del caso Coppola a embajadora "MAGA" y reunirse con Javier Milei en Mar-a-Lago

Durante la breve gira de Javier Milei en Estados Unidos, el presidente fue reconocido con un premio en la American Patriots Gala en Mar-a-Lago, la residencia del mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en Florida. Aunque el líder libertario no pudo encontrarse con su par norteamericano, destacó una foto que se tomó con Natalia Denegri, comunicadora y productora argentina, que también fue galardonada en el evento.

Milei recibió el “Lion of Liberty Award” (Premio León de la Libertad) por el impulso de políticas económicas liberales durante su gobierno, mientras que la empresaria fue premiada por su labor solidaria y periodística. Milei estuvo acompañado por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Gerardo Werthein; y en la noche se los vio sentado en la mesa junto a la actriz.

Desde el Gobierno dicen que Javier Milei no consiguió la foto con Donald Trump por "problemas técnicos"

El nombre de Natalia Denegri en Argentina fue conocido a mediados de los noventa debido al llamado “Caso Coppola”, donde se acusó al exrepresentante de Diego Maradona, Guillermo Coppola, por tenencia ilegítima y venta de estupefacientes. El manager deportivo luego fue sobreseído al demostrarse que las pruebas fueron plantadas. Debido al escándalo mediático por la causa, en la que se difundieron imágenes y videos que involucraban agresiones y violencia, Denegri fue parte del juicio contra Google por el "derecho al olvido".

La empresaria cuestionó al motor de búsqueda por vincular su nombre al de noticias y videos de esa época, junto al de Samantha Farjat y Julieta La Valle. Aunque consideraró esta situación ofensiva contra su honor y su intimidad, finalmente la Corte Suprema de Justicia rechazó su planteo defendiendo el derecho a la información y la libertad de expresión, revocando el fallo favorable que había obtenido en la Cámara Civil.

Los años pasaron y Denegri dejó todo el escándalo detrás, desarrollando una amplia carrera como actriz, modelo y luego como productora. Desde hace más de 15 años que reside en Miami y ha realizado múltiples producciones audiovisuales con su productora, Trinitus. A raíz de ello, ha recibido 43 premios Suncoast Emmys, 28 de forma individual y otros 15 junto a su equipo.

Durante la ceremonia, la artista argentina acompañó a la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, para recibir a Milei. Asimismo, también se la pudo ver con el actor y músico Eduardo Verástegui, activista contra la trata de menores y conocido por sus ideas ultraconservadoras.

El evento, realizado por Make America Clean Again (MACA) y “We Fund the Blue”, busca premiar a aquellas personas destacadas por “su defensa de la libertad”, su compromiso con los valores liberales y el servicio comunitario. En ese contexto, Denegri fue distinguida por su labor solidaria, que incluye el programa Corazones Guerreros, transmitido en CNN Latino y que se enfoca en temas altruistas y sociales enfocado para familias hispanas en Estados Unidos.

La entidad MACA está liderada por John Rourke, veterano del ejército estadounidense, y Glenn Parada, también veterano y pastor evangélico y su nombre se debe al slogan Make America Great Again (Haz a los Estados Unidos grande otra vez), popularizado por Trump durante su campaña presidencial de 20216.

El reconocimiento de MACA a Natalia Denegri

“Fue un gran honor haber sido reconocida por Make America Clean Again y We Fund The Blue por todo el trabajo que realizo junto a mis equipos para ayudar a los más necesitados y salvar a los niños del hambre, la pobreza y el tráfico humano”, destacó la comunicadora tras recibir el premio en la gala.

Durante su discurso, Denegri habló de los riesgos en las redes sociales y el impacto de lo que definió como “agenda woke” -un concepto que suelen mencionar tanto Milei como Trump para criticar al progresismo-, y mostró su preocupación en relación a la trata de personas.

“En un mundo lleno de odio, sé la luz. Este premio lleva mi nombre, pero pertenece a muchos corazones. Hace más de 15 años que hago televisión en positivo con Corazones Guerreros y documentales junto a Trinitus Producciones, que han tocado miles de vidas”, comentó más tarde mediante su cuenta personal de Instagram.

“No solo damos voz a causas sociales y políticas que a veces no llegan a los medios, sino que transformamos ese trabajo en ayuda concreta. Salvamos y acompañamos a miles, especialmente a niños de comunidades castigadas de América Latina y EE.UU.”, agregó.

Con respecto a su encuentro con el presidente argentino, mencionó: “Qué honor haber podido conocer y compartir con Kristi Noem, la secretaria de seguridad nacional de Estados Unidos, quien fue reconocida junto a mí en la American Patriots Gala, y haberle podido presentar a mi presidente, Javier Milei”.

A lo largo de su trayectoria, Denegri se sumó al cine con la película "El Pozo", obteniendo varios premios, entre ellos el de Actriz Revelación en la Muestra Internacional de Cine Independiente. También se destacó como productora y protagonista en filmes como “UMA” (2017), que ganó el premio a Mejor Película extranjera en el Festival Internacional de Cine de Burbank.

A nivel televisivo, Natalia es famosa por su programa "Corazones Guerreros" y su trabajo humanitario fue reconocido por su apoyo a comunidades necesitadas, especialmente en Puerto Rico tras el huracán María, y en 2017 fue honrada por el Congreso de los Estados Unidos. También produjo documentales como “Doble Exilio”, “Inocentes” y “Venezuela: La verdad”; en este último mostró de cerca la realidad que viven cientos de familias venezolanas, donde la crisis humanitaria, política y económica se han acentuado con el paso de los años.

