El relato de Fabiola Yañez sobre las "situaciones incómodas" que vivió con Fabián Gianola

En el marco del llamado a indagatoria al actor Fabián Gianola, quien deberá prestar declaración por denuncias de abuso sexual el viernes 17 de diciembre, usuarios en redes sociales recordaron el vínculo de éste con la primera dama, Fabiola Yañez.

Gianola hablará ante a Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, luego de que Fernanda Meneses y Marcela Viviana Aguirre presentaron sus respectivas acusaciones. Los episodios habrían tenido lugar entre los años 2011 y 2019.

Con respecto a la primera dama, Yañez relató en 2018 haber sufrido "situaciones incómodas" con el actor. Las mismas se produjeron cuando ambos trabajaron en la obra "Entretelones". “Viví situaciones incómodas de una confianza que nunca se la di", dijo.

Y agregó en diálogo con Intrusos: "La verdad es que no lo conocía y lo conocí en la obra. Él me hizo sentir mal e incómoda. Yo le puse los límites y se lo dije en ese momento, pero creo que tiene esa forma de ser porque ya me lo habían dicho”.

Asimismo, insistió en haber tenido que tomar recaudos para evitar quedar expuesta ante escenarios como los vividos: “Intentaba no estar a solas con él para evitar un mal momento. No volvería a trabajar con él, sin importar cuál fuera el rubro u empleo".

La declaración de la pareja del presidente Alberto Fernández generó trascendencia en aquel entonces pero jamás se materializó en una denuncia, como sí lo hicieron Meneses y Aguirre, bajo la carátula de "abuso sexual con acceso carnal".

No sería la única figura pública en hablar sobre un intento de abuso por parte del actor sin intenciones de llevar la acusación a la Justicia. De la misma manera lo hizo también la difunta modelo, Natacha Jaitt, durante el mismo año 2018.

"Fabián Gianola me encerró en un baño del camarín, trabó la puerta con pasador, se bajó el pantalón, sacó su pen* de golpe y me agarró del cuello para un oral obligada en la productora GP 2008. Tuve que gritar fuerte para que me deje huir", dijo en Twitter.

Antes los diversos focos de acusaciones, desde la defensa del actor admitieron estar "muy tranquilos". "Hace un año y medio que esperamos poder hacerlo porque la indagatoria es un acto de defensa y hay mucha expectativa", dijeron a La Nación.

Y agregaron para concluir con su abordaje sobre la temática: "Esto va a terminar muy pronto, es un disparate absoluto y hay pruebas de sobra a favor de Fabián. Tenemos la más absoluta tranquilidad. No hay nada por lo que desesperarse".

JFG / ED