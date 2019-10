Ricardo Alfonsín: "En el radicalismo, algunos hablan del posmacrismo"

En plena campaña electoral, y fiel a sus pensamientos que lo diferencian del núcleo de Cambiemos, Ricardo Alfonsín participó del Ciclo de Entrevistas de la Escuela de Comunicación, donde analizó la coyuntura electoral frente a las elecciones presidenciales del próximo domingo. También criticó que algunos dirigentes radicales estén discutiendo lo que van a hacer después de las elecciones, siendo que "desempleo, inflación y pobreza, son problemas más importantes que la búsqeda de un cargo político", aseguró frente a los estudiantes de Periodismo de Editorial Perfil.



—En la situación actual, ¿usted se imagina lo que haría su padre?

—Creo que él estaría procurando que todos los partidos actúen de la manera más responsable posible para llegar en las mejores condiciones al 10 de diciembre. Estoy seguro que también él estaría trabajando para generar las condiciones políticas, que hagan posible el diálogo en el futuro gobierno, gane quien gane. Los problemas que tenemos son muy difíciles y hacen sufrir a mucha gente, al mismo tiempo son de difícil resolución. Muchos de ellos necesitan de los acuerdos, de las soluciones de compromiso, que son esas en las que cada uno cede un poco para poder enfrentarse con éxito. No solamente acuerdos entre la política o entre los principales partidos políticos, sino entre los sectores del capital nacional y los sectores del trabajo. Esto sería una novedad en Argentina y me parece que es lo que nos falta ensayar.



—En el 2007 su padre dijo que el límite del radicalismo era la derecha y nombró a Mauricio Macri, ¿Por qué cree que dijo esto?

—El no personalizaba nunca en política. Lo que pasa es que estábamos en tiempos de crisis de los partidos políticos. Nacían nuevos partidos políticos y sus nombres no se conocían mucho. Entonces cuando él dice la derecha, el periodista le pregunta a quién se refiere, y él responde que al PRO, dice Macri, pero no en términos despectivos, porque él era muy respetuoso de todas las ideologías. Sí, él dijo eso, pero sería bueno que él estuviera para poder explicarlo y para poder decir si en el 2015 en Gualeguaychu hubiera acompañado o no la decisión.

—¿Se equivocó el radicalismo en acompañar a Macri?

—Eso es muy difícil saberlo. En lo que seguro se equivocó, es en lo que hizo después. Me han dicho disidente, y en realidad soy el más orgánico junto con otros que hemos tenido posiciones similares. Somos los que más cumplimos y los más disciplinados con Gualeguaychú, porque allí no se dijo únicamente vamos a hacer un frente con fuerzas que piensan distinto, se dijo mucho más que eso, y esas otras cosas que se dijeron no las cumplió el partido.



—¿Está de acuerdo con la candidatura de Miguel Ángel Pichetto o piensa que en ese lugar debería haber estado una figura de la UCR?

—Eso se planteó. Tengo un gran respeto por el Presidente y también por Pichetto, a quién conozco, y nada hubiera cambiado si estaría otra persona. No personalizo nunca en la política. Ahora muchos están hablando en el radicalismo y no debe caer bien, que algunos dirigentes del partido estén discutiendo que van a hacer después de las elecciones, como si eso le preocupara mucho a la gente. Creo que no es un problema de nombres. En el radicalismo algunos hablan del postmacrismo, de la continuidad de Cambiemos sin Macri, como si él fuera el problema. Pero no es Macri, ni Peña ni Durán Barba el problema. Son las políticas aplicadas. Evidentemente no fueron las adecuadas, porque de haberlo sido, no habría una inflación mayor, ni desempleo, ni pobreza, ni recesión. Les pido a los radicales que hablen de las políticas. Que le digan a la sociedad que si ellos creen que las políticas que se aplicaron fueron las correctas, y si las hubiesen aplicado otro presidente hubieran dado resultados correctos. Yo creo que no.

—¿Macri es el culpable de haber aplicado estas polìticas?

—No fue Macri el culpable. En todo caso no solo Macri, sino también el conjunto de personas que acompañaron estas políticas y todos aquellos que pudieron haber evitado que se tomaran algunas decisiones equivocadas, son responsables también. También aclaro que no hubo mala intención en el Gobierno, porque no soy de los que piensan que gobernaron para los ricos. O mejor dicho, gobernaron para que los ricos pudieran invertir y hacer negocios suponiendo que de esa manera iban a ayudar a los pobres. Pero hay un problema, que la historia demuestra, que cuando se gobierna así no se producen los resultados que uno espera. Si leyeran un poco de historia tal vez se hubieran dado cuenta, o si hubiesen sabido un poco más de política y si se hubieran desenvuelto no solo en las universidades y en las grandes corporaciones, sino en los comités, en los lugares donde se conoce la realidad, en aquellos lugares a partir de los cuales se tiene acceso a lo que pasa en la sociedad, seguramente se hubieran dado cuenta, que esas políticas en países como los nuestros no son la que dan resultados.



—¿Se va a reunir con Alberto Fernández y es cierto que le ofrecieron la Oficina Anticorrupción?

—Puede que después de la campaña me reúna con Alberto Fernández, eso depende de él. No me han ofrecido la Oficina Anticorrupción, no me ofrecieron nada. Puedo ser muy útil en tareas como terminar con las grietas, Siempre hemos hablado acerca de la necesidad de hacer las cosas para terminar con la grieta, que es la incapacidad de arribar a acuerdos. Terminar con esa actitud propia de quien se siente el dueño de la verdad y que cree que el otro siempre comete errores. y si hubiera querido tener un cargo lo habría aceptado siendo candidato en 2017 y no acepté, o también podía haber sido embajador y tampoco acepté. Quiero trabajar por un proyecto de país basado en un conjunto de ideas que son las que me sirven para valorar lo que está pasando y cómo debería funcionar la sociedad.



—¿A quién va a votar el 27 de octubre?

—Todavía estoy pensando a quien voy a votar. Voy a votar lo que crea que sea mejor para el país.

*Por Patricia Miranda, Marcelo Magallanes, Leandro Serby

Alumnos de Segundo Año de la Escuela de Comunicación de Editorial Perfil.