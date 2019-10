Alfonsín le pidió pruebas del "fraude" a Brandoni y dijo que Campanella "ni siquiera lee"

por Ramón Indart

El apellido Alfonsín fue motivo de discordia entre el oficialismo y la oposición en plena campaña electoral. El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, se consideró una suerte de heredero del expresidente y la UCR le respondió a coro. Lo cruzaron el cordobés Mario Negri, el actor Luis Brandoni y el director de Cine, Juan José Campanella, quien también chicaneó al hijo, Ricardo Alfonsín. Ahora, tras mantener silencio, "Ricardito" rompió el silencio y habló con PERFIL.



-¿Cómo analiza la actualidad económica?



-Con preocupación. Y la situación futura también. Sea quien sea el ganador, habrá que encarar problemas severos. Hay que ponerle fin a la grieta. Para eso voy a trabajar. Espero que mi partido haga lo mismo. La grieta no es gratis, se pagan costos muy altos, sobre todos los sectores de la clase media, los trabajadores y los pobres.



- ¿Qué le pareció el recibimiento de un sector de la UCR a Alberto Fernández?



-Muchos de los que estaban ahí dejaron el Partido hace tiempo, como Leandro Santoro o Leopoldo Moreau, a quienes les tengo afecto y respeto. Ser radical no es solamente compartir ideas sino pertenecer a una organización, lo que supone estar afiliado y demás. Dicho esto, me llama la atención que algunos del Gobierno se ofendan tanto cuando se invoca a Alfonsín y no reaccionan de la misma manera cuando algunos dirigentes propios son tan duros con él.



- ¿Cómo quienes?



- No voy a dar nombres.



- ¿La figura de Alberto te genera expectativa?



- Hacia adelante, cualquiera sea el gobierno ,necesitamos abordar determinados problemas. Si el que gana no lo comprende vamos a vivir momentos muy complejos. Gracias a Dios, mandó señales claras de que comprende la necesidad de recibir consejos.



- Si lo llama ¿trabajaría con él?



- Siempre desde el llano, a favor de los consensos y acompañando. No como funcionario.

"No es la primera vez que un peronista lo invoca (a Raúl). Es un reconocimiento. No me molesta"

- "Soy el resultado de Alfonsin" dijo Alberto. ¿Te genera ruido eso?

-No es la primera vez que alguien peronista lo invoca. Antonio Cafiero en su momento dijo "perdonenme radicales pero Alfonsin ya no pertenece solo al radicalismo sino al pueblo argentino". Entonces es un reconocimiento así. No me molesta.



- En ese momento Juan José Campanella también te cruzó.

- No entienden, ni siquiera leen demasiado. No escuchan. Yo nunca dije que no podían invocar a Alfonsín. Dije que había que tener cuidado con las declaraciones.



- Brandoni dijo que si no había fraude, Cambiemos ganaba en primera vuelta.



- Yo le tengo estima a Luis. Pero es muy grave, es un síntoma de clima de época. Tienen que ir a la Justicia y demostrarlo. Esas declaraciones o denuncias instalan sospechas.



- ¿Si la elección se pierde hay que dejar la alianza con el PRO?



- Vamos hacia un frentismo. Es la sociedad de los frentes. En esos frentes deben haber distintas miradas. Yo creo que la UCR debe discutir para ver si podemos recomponer el sistema de partido y formar parte de un frente progresista que sume a quienes coincidan. No será lo mismo que 2015.

Alberto Fernández recordó anécdotas con Raúl Alfonsín y sumó el apoyo de radicales

- ¿Tiene que seguir o no?



- En ese frente se pueden sumar organizaciones políticas que no coincidan con nosotros pero que estén dispuestos a acompañar nuestros programas.



- Hasta ahora fue todo al revés.



- Exacto. Pero no es lo que habíamos acordado. La idea era otra para tomar decisiones. Nada de eso se hizo. Perder las PASO con Macri no marcaba que tengamos que decir todo que si.



- ¿Qué puntaje le pone a la gestión?

- No pongo puntajes. Con el PRO pasó lo que tenia que pasar con las políticas que se aplicaron. Nunca me ilusioné. No creo que haya sido a propósito. Creo que hicieron lo que creían que era mejor para el país. En cambio, la UCR acompañó decisiones que no creían que eran las mejores.

RI/MC