Julian D'Imperio

"Yo también soy resultado de Alfonsín", fue una de las primeras frases del discurso de Alberto Fernández en el Club Lalín. En el mismo escenario, en otros tiempos, el primer presidente democrático después de la dictadura se reunía con sus funcionarios para planificar su gobierno. Fue en ese marco en donde un sector del radicalismo autodenominado "alfonsinistas" respaldó en público a favor del candidato del Frente de Todos.

El acto comenzó con un fuerte y emotivo discurso inicial del radical y legislador porteño de Unidad Ciudana, Leandro Santoro, que escucharon Leopoldo Moreau y el reciente gobernador electo de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, entre otros dirigentes del partido centenario. También encabezaron la cena el candidato a jefe de gobierno porteño Matías Lammens con su compañera de fórmula Gisela Marziotta y el dirigente sindical de La Bancaria Sergio Palazzo.

"Alfonsín fue un hombre que siempre respondió con políticas a cada desafío. Nunca fue un hipócrita y se plantó a decir con franqueza. Un día explicó a la sociedad rural lo que tenia que explicar. Nos quieren hacer creer qué hay que cuidar cada palabra. Uno solo tiene un compromiso con la gente y con sus ideas, eso me enseño Alfonsin, proclamó el candidato presidencial del Frente de Todos en su discurso.

La anécdota entre Fernández, Alfonsín y Néstor Kirchner. "Un día le dije a Néstor que deberíamos tener un gesto con Alfonsín, y ahí lo convencimos que nos acompañara a la asunción de Benedicto XVI, y nos acompañó al Vaticano. Allí me llama Néstor, que estaba en una pizzería en Piazza Navona (Roma). Ahí lo lleve en auto a Alfonsín. Se me puso a hablar ahí, en tiempos despiadados para el radicalismo. Alfonsín me dice '¿cómo vería usted si yo fuera presidente de la convención?', y yo le dije que no tenía que involucrarse en eso, que se preservara porque era una institución y era un momento muy manoseado, que no se meta en el barro. Y se quedó callado 30 segundos, y me dijo '¿¡Y usted quién es para decirme eso si es peronista!?', y me fue retando hasta llegar a Piazza Navona. Alfonsín era un tipo enorme y quería salvar al radicalismo como un militante", recordó entre aplausos el exjefe de Gabinete de Néstor Kirchner.

Antes de comenzar su discurso, Fernández felicitó a Santoro por "decir muy bien lo que vamos a hacer" en un eventual gobierno del Frente de Todos. El radical citó el "contrato social" que mencionó Cristina Fernández de Kirchner en la presentación de su libro Sinceramente en Misiones. En esa línea, argumentó: "La batalla contra el neoliberalismo es la batalla por construir un nuevo consenso social. Tiene un componente ético nuestra pelea". "Tenemos que construir una democracia participativa hay que construir una ética de la solidaridad. Cuando Cristina habla de construir un nuevo contrato social habla de esto. Es la perspectiva del que tiene menos, porque respetamos la dignidad de la vida, tenemos que hacer algo por el otro. No hablamos de reforma constitucional, vamos a luchar contra las injusticias. Vamos a garantizar la educación pública", aseguró.

A su vez, Santoro apuntó contra la oposición al manifestar que "se queden tranquilos porque nadie les va a filtrar conversaciones privadas". Además, agregó que "comer no va a ser un privilegio con el gobierno de Alberto" y que "se va a gobernar para el interés común, se acabó el privilegio corporativo. Las decisiones se van a tomar en la Casa Rosada y no en Washington".

Por último, Lammens celebró el apoyo del radicalismo como una "muestra de la unión de la familia progresista" y propuso continuar el desafío para captar los votos de los porteños que no votaron a su espacio.

