En vivo | Cristina en Posadas: "La tarea de un gobernante no es hacer sufrir a la gente"

Luego de su viaje a Cuba, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a la campaña el sábado pasado en La Plata. En su gira donde presenta en distintas ciudades del país su libro 'Sinceramente', ahora es el turno de Posadas, Misiones, donde volvió a hablar a un mes y medio de las elecciones generales de octubre.

La ex presidenta se presenta en el Polideportivo Ernesto "Finito" Gehrmann de la ciudad Posadas, en el marco de un acto organizado conjuntamente por Unidad Ciudadana y el Frente Renovador de la Concordia -la fuerza provincial que gobierna Misiones desde 2003- y que coincide con el inicio de la campaña.

Previamente, mantuvo reuniones con el gobernador Hugo Passalacqua, el senador nacional del Frente Renovador de la Concordia Maurice Closs y el ex presidente de Paraguay, Fernando Lugo.

Maradona nuevo DT de Gimnasia

La expresidenta inició su exposición hablando de que Diego Maradona es el nuevo técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, equipo del que su hermana y su madre son hinchas. "No soy muy hincha de fútbol, la verdad que mucho no me gusta. La que era fanática era mi mamá y mi hermana, ella estaba exultante".

Cristina Kirchner fue recibida por una multitud en Misiones

La crisis económica

La candidata a vicepresidenta habló de la crisis actual y la comparó con la crisis mundial del 2008, cuando ella era presidenta, y recordó cómo hizo para sobrellevar esa situación. "Cuando estalló la crisis del año 2008, yo era presidenta hace apenas nueve meses. Fue la crisis económica más importante después de la gran depresión del año 30", dijo.

"Unos días antes yo había hecho un acto en la Casa de Gobierno anunciando que íbamos a abordar la negociación de la deuda con el Club de París, que venía del año 1957 y 58. La verdad que tuvimos que bajar todo eso porque fue de una magnitud brutal la crisis y repercutió muy fuerte en el 2009", agregó.

Además, pidió por "Lula libre" y recordó sus charlas con el ex presidente brasileño sobre cómo gobernar en las crisis. "Cuando hay una crisis y todo el mundo habla de crisis, la gente que tiene su trabajo se empieza a retraer, a no gastar, y esa crisis se retroalimenta sola. Teníamos que salir muy fuertemente del Estado a impulsar a que la gente no tuviera miedo, no asustar, que la gente consumiera y que desde el Estado tuviéramos política de crédito y ayuda muy fuerte".

"En otros lados hizo estragos, gente que perdía sus casas como en Estados Unidos que hubo millones de hipotecas. En Argentina, en lo que es la micro de la gente, no se sintió. Algunos por ahí después de decían 'vos tendrías que haber dejado que la crisis se sienta un poco así se dan cuenta del esfuerzo' pero cómo, la tarea de un gobernante no es hacer sufrir a la gente. Es impedir que la gente sufra y articular todas las políticas para eso. Eso hicimos en el 2008 y 2009", aseguró.

Una multitud acompañó a Cristina en Posadas.

Corrida cambiaria

En cuanto a la suba del dólar, recordó las corridas que vivió durante su gestión: "Tuvimos 5 corridas cambiaras. La última en 2015, en el 2011 también. Esa fue una crisis que venía de afuera. La de la 125 fue diferente, fue una crisis autoinfligida, producto de una medida que adoptó el gobierno que fue rechazada por un sector y produjo una crisis evidente y se sumaba a la crisis de afuera", contó.

"Podríamos haber puesto excusas, pero la gente no vota presidente para que le echen la culpa a otros o que se excusen, la gente vota presidente para que solucionen los problemas", señaló.

Los concejos para ahorrar

Cristina recordó las crisis de 1989 y 2001 y cómo manejaron sus finanzas personales con Néstor Kirchner. "En el 2001, teníamos plazos fijos en Argentina, como muchos, y él era gobernador de Santa Cruz, y las provincias productores de petróleo y de gas habíamos recibido regalías. Él había armado un fondo de inversión que tenía afuera del país, pagaban muy poco porque pagaban tasas del 2% en dólares. acá eran tasas astronómicas", recordó.

"Como familia también teníamos un antecedente. En el 89 nos agarró el Plan Bonex, como no nos podían dar la plata nos daban papelitos. Después con el tiempo los cobramos. Yo le decía a Néstor que nos iba a pasar lo mismo que con el Bonex, ya nos agarraron una vez. Él me decía 'no, vos no sabés, no entendés'. Yo le decía que era lo mismo", contó.

"Le dije que haga lo mismo con lo que hizo con la plata de la Provincia. Cuando vino el corralito, le dije 'te dije, mirá vos que eras el sabio de economía'. Los hombres muchas veces nos subestiman en el fondo, aunque nos quieran", comentó.

Cristina volvió a la campaña electoral en Posadas, Misiones.

Crisis cíclicas en Argentina

"Cada vez que se aplican políticas neoliberales el país termina en crisis. Me pone muy mal que cada 10 o 15 años la Argentina repita crisis cíclicas. En esta oportunidad es diferente, en el 89 el gobierno de Alfonsín no tuvo éxito en la economía, la sociedad había acompañado con mucha ilusión y lo vivió como un fracaso, en el 2001 mucha gente no tenía esperanzas y pensaba que no se podía tener otro país diferente. Te decían que era imposible no pactar con el Fondo Monetario", dijo Cristina en Posadas.

Deuda con el FMI

En cuanto a la deuda con el Fondo Monetario Internacional, señaló: "Habría que dar una discusión para ver qué se hizo en estos cuatro años porque nunca se vio algo igual. Néstor le pagó en el 2005 al FMI, la deuda venía del 57, o sea 47 años de endeudamiento y renegociación permanente, con todo eso debíamos 10 mil millones. Y resulta que ahora, en tres años y medio, uno solo nos endeudó por 57 mil millones de dólares. Es mucho".

Multinacionales

La candidata a vicepresidente del Frente de Todos afirmó que a raíz de las declaraciones de Alberto Fernández, cabeza de la fórmula, "quieren hacer creer que estamos en contra de las multinacionales", y agregó que por el contrario, durante su presidencia firmó un contrato de YPF con Chevron por la explotación de Vaca Muerta. El recurso petrolero debe tener un precio diferencial interno con lo que se exporta, aclaró.

Hola Misiones! Gracias por el recibimiento ❤️



Mañana vamos a presentar Sinceramente en Posadas. Abrazo enorme para todos y todas. pic.twitter.com/zbPZDWOBA0 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 7, 2019

En el aeropuerto en su llegada, Cristina fue recibida por el gobernador Hugo Passalacqua, el intendente Joaquín Lozada, el mandatario provincial electo Oscar Ahuad y la diputada nacional Cristina Brítez.

Con carteles, cánticos y banderas, los militantes aguardaron desde muy temprano la llegada de la expresidenta y candidata a la vicepresidencia por el Frente de Todos, que se concretó a las 20.50 de ayer, en un vuelo regular de Aerolíneas Argentinas.

La salida al hall de aeropuerto de Cristina se demoró debido a la cantidad de fotos y "selfies" que se sacó la senadora nacional, sobre todo con los empleados de Aerolíneas Argentinas. Posteriormente, junto a los políticos que fueron a recibirla, la multitud la acompañó en caravana hasta el centro de la ciudad.

ED