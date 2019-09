Irónico pedido de Campanella a Ricardo Alfonsín: "Deje de usar los trajes de su padre"

Ricardo Alfonsín y Juan José Campanella se pelearon a través de las redes sociales después que el hijo del expresidente criticara la marcha del 24A en apoyo al presidente Mauricio Macri.

Alfonsín apunto directamente al actor de origen radical, Luis Brandoni quien fue el principal impulsor de la marcha a través de un video difundido por twitter e Instagram: "Está bien que todo el mundo trate de utilizar los recursos que sean para obtener alguna ventaja, pero por lo menos los que dicen quererlo que sean más cuidadosos. Contestan lo que Alfonsín hubiera hecho y no está él para desmentirlo. Y Alfonsín no hubiera hecho una convocatoria como la que hicieron dirigentes de Cambiemos a la Plaza", aseguró Alfonsín hijo en declaraciones a Futurock FM.

"Creo que no lo están cuidando", dijo Ricardo Alfonsín. "A Brandoni le preguntaron qué hubiera dicho Alfonsín, y eso es una decisión muy difícil. Aunque hubieran acertado, seguramente no habría acertado sus fundamentos. Alfonsín hubiera podido justificar una u otra decisión con fundamentos que seguramente Brandoni no está en condiciones de usar o no conoce", dijo el ex diputado.

El director de cine Juan José Campanela, un defensor del gobierno de Macri, no tardó en responder a través de twitter al decir: "Le pido a Ricardito que deje de usar los trajes de su padre. Le quedan enormes", tuiteó el cineasta.

Le pido a Ricardito que deje de usar los trajes de su padre. Le quedan enormes. — Juan José Campanella (@juancampanella) September 5, 2019

Tras estos dichos Ricardo Alfonsín salió a responderle para quedarse con la última palabra de un debate muy caliente:Me sorprende tu tweet, @ juancampanella. Te dejo el link de la nota para que veas que expreso mis diferencias sin faltar el respeto a nadie. Sé que vos también sos capaz de hacerlo. , chicaneó Ricardito.

Me sorprende tu tweet, @juancampanella. Te dejo el link de la nota para que veas que expreso mis diferencias sin faltar el respeto a nadie. Sé que vos también sos capaz de hacerlo. https://t.co/5Aq7DaxZED https://t.co/6xRuvMRZAd — Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) September 5, 2019

