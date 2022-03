Ritondo: "Si fuera Alberto Fernández le pediría la renuncia a Martín Guzmán"

El Diputado Nacional por Juntos por el Cambio, Cristian Ritondo, se refirió al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, horas después de que el proyecto alcanzara la media sanción en la Cámara Baja.

"Si fuera Alberto Fernández le pediría la renuncia a Martín Guzmán", sentenció Ritondo en el programa "Argenzuela", conducido por Jorge Rial en Radio 10.

"Había mucha amargura por la falta de solvencia que había tenido el discurso de Martin Guzmán, fue muy floja, hubo poca respuesta sobre el plan económico", dijo Ritondo, que enfatizó: "El plan económico que presentó Martin Guzman hace agua por todos lados". "La primera vez que Martin Guzman vino al Congreso pregunto si se podía zaracear", recordó el diputado.

Sobre el debate en Diputados

Ritondo se refirió al documento del acuerdo que se votó en Diputados. "No había mucho más que eso, nos mandaron un borrador, después dos artículos que estaban entrelazados entre sí", relató. "Nosotros no fuimos consultados en cómo hacer el acuerdo, eso lo hizo el Gobierno durante 25 meses", precisó.

"Ayer el gobierno no tenía quórum", afirmó Ritondo. "El Gobierno necesitaba que nosotros acompañamos el acuerdo, pero nosotros necesitábamos que se sacará del acuerdo el plan de gobierno", señaló Ritondo, que aseguró que "nosotros como oposición teníamos la responsabilidad de no llevar a la Argentina a que caiga en default".

Sobre el oficialismo y la decisión de Máximo

Ritondo se refirió a la decisión de Máximo Kirchner de no formar parte del debate en la Cámara Baja. "Cuando hay un compromiso con el gobierno, todos deben ponerse la misma camiseta, hay que aguantar los trapos", afirmó

"Cuando uno construye una fuerza política, se lavan los trapitos adentro y después se sale con una postura", aseguró y señaló "me parece que lo de ayer manifestó una ruptura". "No me gusta que ningún diputado donde su fuerza política toma una decisión, la misma no sea acatada", añadió el diputado.

"No puede ser que Cristina Fernández y Alberto Fernández se hayan juntado solo para ganar, me parece que tienen que tener un compromiso con el país", opinó. Y aseguró: "Yo no soy ni halcón ni paloma, yo creo en los consensos en el diálogo y construcción política que transforme a la Argentina"

"Me parece que hay un funcionamiento que no funciona, un gobierno de funcionarios que no está funcionando", concluyó el funcionario.

AVS/FL