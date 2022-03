Luciano Laspina criticó la ausencia de Máximo: "Es una irresponsabilidad absoluta"

En medio de la sesión que le dio media sanción al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el diputado santafesino del PRO Luciano Laspina apuntó contra Máximo Kirchner por su ausencia en el recinto. “Es una irresponsabilidad, asumir un Gobierno y plantarse ante una situación como esta con un espíritu de estudiantil de secundaria, es una irresponsabilidad absoluta”, sentenció el legislador de Juntos por el Cambio, espacio que en su mayoría votó a favor de la iniciativa oficialista.

"Estamos votando una autorización para una operación de crédito, no estamos votando aumento de impuestos”, aclaró el diputado opositor. Y remarcó que “esto tiene que quedar claro para la gente, es falso que estemos votando aumento de impuestos porque cualquier aumento tiene que pasar por el Parlamento primero, no le mientan a la gente porque eso es ser lo peor de la casta política decir una cosa que no es verdad”.

Mientras el Frente de Todos se dividió por sus posturas sobre el acuerdo, con varios votos en contra como el del propio Máximo Kirchner, Laspina insistió en que “hay que dejarle claro a la gente que no vamos a votar impuestos, porque se esta mandando un mensaje equivocado y la estamos asustando”.

Por el contrario, amplió: “Estamos votando para preservar el crédito público, el buen nombre de la Nación Argentina para evitar que entre en default”.

El oficialismo y la oposición se adjudican la victoria política del acuerdo con el FMI

Acuerdo con el FMI: Laspina explicó de su voto positivo

Durante su discurso, Laspina justificó su voto a favor del proyecto oficialista: “Era inaceptable para nosotros sentar el precedente de un Congreso aprobando planes económicos del oficialismo. Esto fue lo primero que dejamos en claro porque el Poder Ejecutivo tiene todas las atribuciones para realizar acuerdos con el FMI", argumentó

"Lo que estamos haciendo es aprobar la autorización del crédito tal como lo dice el dictamen, de modo tal que es el punto que debemos tener claro: estamos votando una autorización para una operación de crédito, no estamos votando un plan económico, ni un acuerdo, ni un acuerdo de Guzmán porque no es nuestra competencia votar planes económicos”, precisó el legislador del Pro.

Máximo Kirchner

“No queremos ser dadores voluntarios de gobernabilidad al peronismo, no estamos para eso, nos votaron para defender a los argentinos”, señaló y preguntó: “¿Por qué votamos esto? Porque no queremos entrar al club de países en default Sudán, Somalia y Zimbawe, el cuarto sería Argentina, linda lista para integrar por no votar lo que tenemos acá”.

Fue entonces cuando apuntó contra Máximo Kirchner: “Lo digo, no por los que se abstienen, por los que tienen dudad o críticas, lo digo por sobre todo por los que no están sentados acá asumiendo una responsabilidad de la coalición de Gobierno que integran. Es una irresponsabilidad, asumir un Gobierno y plantarse ante una situación como esta, con un espíritu de estudiantil de secundaria, es una irresponsabilidad absoluta”.

Gerardo Morales apuntó a la "actitud" de Máximo Kirchner: "Es mala e irresponsable"

En otro tramo de su discurso, el diputado santafesino explicó que el Gobierno les puso dos trampas: “Han puesto una trampa discursiva a la oposición de la cual vamos salir bien parados porque le decimos no al default ya las políticas económicas de Guzmán, el enlatado de Martín por el cual nos trajo acá, de esa trampa ya salimos con la Constitución en la mano. La segunda trampa discursiva que plantó el oficialismo, y que fue un boomerang porque hoy el bloque ese está partido, de que el ajuste que se viene es inevitable es por culpa del FMI y eso es falso”.

El diputado recordó que fue presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda por cuatro años y remarcó que “fue el primer gobierno en décadas en bajar impuestos, bajamos 3 puntos la carga tributaria. No me van a venir a explicar a mi si defiendo o no a los contribuyentes. ¡Conmigo no!”.

