Caso Liam Payne: "Roger" Nores, amigo del músico, niega las acusaciones: "Nunca lo abandoné"

La investigación sobre la muerte del ex One Direction Liam Payne en un hotel de Palermo, Buenos Aires, sigue desarrollándose con la imputación de tres personas: dos empleados del hotel y un amigo cercano del artista, acusado de "abandono de persona" seguido de muerte, suministro y facilitación de estupefacientes. Este último, Roger Nores, negó ser su manager y se defendió públicamente tras conocerse el avance de la causa. "Nunca lo abandoné", dijo el amigo del cantante británico. Por ahora, la jueza Laura Graciela Bruniard, no ordenó la detención de los acusados.

El cantante británico (31) cayó al vacío el pasado 16 de octubre en el Hotel Casa Sur del barrio porteño de Palermo, donde había estado alojado durante algunos días. Desde entonces, la Justicia argentina avanzó en una investigación que, esta semana, incluyó la imputación de tres personas por su presunta relación con los eventos previos al fallecimiento del artista.

Entre los acusados se encuentra Rogelio “Roger” Nores (35), un amigo estadounidense radicado en nuestro país, quien acompañaba a la estrella de pop de manera frecuente. Nores, empresario, fue imputado por el fiscal Andrés Esteban Madrea por el delito de "abandono de persona seguido de muerte", en concurso con "suministro y facilitación de estupefacientes".

En diálogo con el diario londinense Daily Mail, Nores negó este jueves haber abandonado al cantante en las horas previas de su muerte. "Jamás abandoné a Liam; fui a su hotel tres veces ese día y me fui 40 minutos antes de que esto sucediera", dijo Roger Nores. "Había más de 15 personas en el lobby del hotel conversando y bromeando con él cuando me fui", agregó.

"Jamás podría haber imaginado que algo así sucedería. Di mi declaración al fiscal el 17 de octubre como testigo y desde entonces no he hablado con ningún oficial de policía ni fiscal. No era el manager de Liam; él solo era un amigo muy querido, y por favor remítanse al correo electrónico que envié a Liam y a su equipo el 23 de agosto. Estoy realmente devastado por esta tragedia y extraño a mi amigo todos los días", detalló a ese medio.

Allanamientos y evidencias sobre lo sucedido en el hotel de Palermo

Además, se confirmó que dos empleados del Hotel Casa Sur están acusados de haber suministrado drogas a Payne en diferentes ocasiones. Según el dictamen del fiscal Madrea, publicado en el sitio fiscales.gob.ar, ambos empleados habrían entregado estupefacientes al cantante en al menos dos oportunidades durante su estadía en el hotel.

En consecuencia, el fiscal Madrea solicitó la detención de los tres imputados y nueve allanamientos en domicilios de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, así como la instauración del secreto de sumario hasta que se ejecutaran, para proteger sus resultados y también la lógica integridad de la investigación. La jueza Bruniard hizo lugar a los allanamientos pedidos por la fiscalía y se realizaron con resultados positivos.

"El primero de los acusados es quien acompañaba de manera cotidiana al artista durante su estadía en la ciudad de Buenos Aires, a quien se lo imputa por los delitos de abandono de persona seguido de muerte y que prevé una pena de 5 a 15 años de prisión, en calidad de autor, en concurso ideal con suministro y facilitación de estupefacientes", indicó Madrea en el comunicado oficial del Ministerio Público Fiscal.

"El segundo imputado es un empleado del hotel que debe responder por dos suministros comprobados de cocaína a Liam Payne en el periodo en que se encontraba en el hotel", dice el texto.

"El tercero, también un proveedor de estupefacientes que está imputado de otros dos suministros claramente comprobados durante dos momentos diferentes del 14 de octubre. A ambos se los imputó por el delito de suministro de estupefacientes, dos hechos cada uno", señala.

Si bien Madrea pidió la detención, la jueza otorgó los allanamientos para obtener evidencia que les permita avanzar con la investigación. Los tres imputados no estaban en los domicilios allanados, pero se presentaron espontáneamente en el juzgado dejando a disposición sus pasaportes, dado que se le dispuso la prohibición de salida del país para asegurar su permanencia en territorio argentino mientras continúa la investigación.

Desde el 16 de octubre, día del fallecimiento de exmúsico de One Direction, los investigadores analizaron 800 horas de video de diversas cámaras de seguridad, hablaron con decenas de testigos y realizaron la extracción forense del contenido del celular del músico fallecido. Lo que se sabe es que con la evidencia recolectada la situación de los imputados es -por lo menos- complicada.

Esto ocurre en medio de la confirmación de que la familia de Payne finalmente pudo trasladar el cuerpo al Reino Unido tras completarse las pruebas adicionales de la autopsia. La entrega del cuerpo de Liam se había demorado 18 días, un periodo de espera que también generó controversia en torno a los procedimientos judiciales.

