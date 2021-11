Este domingo por la noche, en las particulares elecciones legislativas en las que todos ganaban, tras conocerse los números que iban apuntando desde la Justicia Electoral, Viviana Canosa destacó que el Frente de Todos había recibido "una paliza". Fue en el marco de un programa especial de América TV que conducían justamente Canosa y Alejando Fantino. Sin embargo, ante esa afirmación, situada en el envío como panelista, fue Romina Manguel la que salió al cruce de tal afirmación, lo que dio paso a un fuerte debate entre ambas periodistas.

Tras mostrar en pantalla los resultados electorales, Canosa le comentó a Fantino: “Bueno, perdieron por paliza. Vamos a estar analizando, ¿no? Arrancamos así, tibiecitos...". Ante esto Manguel intervino: “Bueno, cada uno va a hacer la evaluación que tenga ganas. Hablar de paliza... ¿Paliza para quién?".

Ese fue el primer episodio en el que intercambiaron opiniones opuestas, pero, a lo largo del programa, el debate se intensificó. Canosa insistió en el análisis del resultado de la provincia de Buenos Aires: "¿Te parece algo meritorio o rescatable que casi por dos puntos estén abajo de Juntos por el Cambio?", a lo que Manguel intentó contestar: "No es lo que a mí me parece, digo que como análisis político...".

Canosa la interrumpió y le marcó: "Yo hablo con muchos intendentes y les parece un fracaso”. La columnista le retrucó, ya con menos paciencia: "Me parece que es ridículo e infantil ponerme a discutir con vos Viviana qué te llega al celular y qué me llega a mí porque tenemos que poner, para ser honesto con el televidente, todos los celulares que haya".

"No, pero el televidente saca sus propias conclusiones y está bueno el debate porque cada uno piensa lo que piensa”, sostuvo Canosa a lo que Romina respondió: "No me parece, como información periodística, poner cada uno sus celulares con la información que te llega". Las colegas no llegaron a un acuerdo y un usuario de Twitter (@Herezeq) hizo un video compilando los pasajes en los que el debate se tornó más fuerte y se viralizó en las redes.