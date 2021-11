El tenso cruce entre Alfredo Casero y Viviana Canosa: "Por ustedes, la gente tiene miedo"

El humorista Alfredo Casero cruzó el martes 9 de noviembre a la periodista y conductora, Viviana Canosa, al momento de hablar de los medios de comunicación y su accionar durante la pandemia de coronavirus. "Por ustedes, la gente tiene miedo", arremetió.

Durante una entrevista televisiva en A24, Casero sostuvo: "Poniendo un graph con los muertos que van habiendo por el coronavirus también la gente los ve. Esa misma gente los sintoniza por miedo y ustedes no hacen más que darles más miedo".

Bajo la misma línea, agregó a continuación: "Están apuntando a la persona mayor que se pasa todo el día con la televisión puesta y que no hace más que recibir cosas terribles que hacen que la gente cada vez se enferme más y más todavía".

Cambiando el foco de la discusión, el humorista criticó la importancia que los canales de televisión le dan al rating: "Cada vez que hay uno que dice 'hemos ganado la franja, gracias, hicimos dos puntos de rating'... a nosotros nos chupa un huevo. Punto".

"A nosotros que somos la gente común nos chupa un huevo. No nos importa si vos hacés 7, 8 o 4", insistió una vez más. "No sé. A vos te está eligiendo ahora la gente porque decís cosas que le interesan y que son importantes", se defendió Canosa.

Frente a la réplica de la conductora, Casero retrucó manteniendo su postura: "A mí el número no me importa. Personalmente, lo que pase dentro del ámbito televisivo me importa un pedo. Me da completamente lo mismo. No me cambia nada".

Alfredo Casero contra Alberto Fernández: "Prefiero a Cristina antes que un remisero con comentarios de espectador"

"Todo es una fake news en este país, tanto que cuando viene alguien totalmente loco, y yo también estoy totalmente loca, somos de una raza que nos chupa todo un huevo", concluyó la periodista tratando de mantener una causa común con el humorista.

A lo largo de la entrevista televisiva, Casero arremetió también contra el analista político, Jorge Asís. "Yo no puedo asegurar nada porque no soy un periodista y no me meto en eso, olfateo como una persona común, nada más", aclaró en principio.

Y luego agregó de manera burlona: "Parezco este viejo payasón, cómo es que se llama... Ah así, Asís. Es un tremendo payasón, ahora se quiere hacer el señor elegante. Le dio la matraca porque era lo más grande del mundo. Acá son todos boquetas".

En los últimos tramos de la entrevista, y de cara a las elecciones legislativas del domingo 14 de noviembre, aclaró: "Soy un verdadero libertario porque voy a pelear por la libertad, siempre. No importa qué pase. Sin embargo, no voy a cantar mi voto".

JFG / ED