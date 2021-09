Romina Picolotti se defendió antes de escuchar la sentencia: “No hay pruebas”

La ex secretaria de ambiente Romina Picolotti negó haber cometido hechos de corrupción durante su paso por el gobierno nacional, entre los años 2006 y 2008, lamentó estar sometida a un proceso judicial desde hace 14 años.

“Yo no cometí delito alguno”, sostuvo la ex funcionaria este 27 de septiembre, en las horas previas al veredicto de los jueces Sabrina Namer, Rodrigo Giménez Uriburu y Guillermo Costabel, previsto para las 16. Está acusada por el delito de fraude contra la administración pública, y el fiscal Diego Luciani pidió que sea condenada a tres años y nueve meses de prisión y que devuelva, además, un monto cercano a los siete millones de pesos, al considerar que ese fue el daño patrimonial que sufrió el Estado por los hechos juzgados.

Desde Miami, Romina Picolotti negó haber realizado gastos "estrambóticos" cuando era funcionaria

Piccollotti fue demandada por supuestos gastos exorbitantes no relacionados con su función de secretaria de ambiente, que van desde comida japonesa hasta vuelos privados. Entre la documentación que consta en el expediente, aparecen facturas de locales variados de la Ciudad de Buenos Aires. La ex secretaria de ambiente que dependía de la jefatura de gabinete comandada en ese momento por el actual presidente, Alberto Fernández, exige una pericia caligráfica, ya que niega que la firma que allí aparece sea la suya.

"Lamento profundamente que el Estado haya gastado 14 años de recursos, sobre todo el tiempo de los magistrados aquí presentes, para lo que es evidente, que yo no cometí delito alguno", indicó Picollotti, insistiendo en que “no hay pruebas” en su contra.

Romina Picolotti y Alberto Fernández.

“Se me acusa de firmar los gastos y no hay ni una pericia caligráfica, tampoco contable. Catorce años es un plazo absolutamente irrazonable para una causa”, resumió la abogada, radicada en Estados Unidos desde 2015, desde donde siguió las audiencias de modo virtual.

"Lo único que solicito a este Tribunal, y que solicito hace 14 años, es que se aplique el derecho de manera objetiva e imparcial, lo que lleva a mi absolución”, señaló.

La pena a Picolotti que pide el fiscal

El fiscal Luciani, en contrapartida, advirtió que “hubo un verdadero fraude en el ejercicio de la función pública. Se pagaron comidas o almuerzos casi diariamente sin justificación, se pagaron pasajes de avión para familiares y amigos que no tenían relación con la secretaria y costosos vuelos charters”.

Romina Picolotti: "La corrupción del gobierno es nefasta"

Felipe Trucco, abogado de la ex funcionaria, reclamó la absolución. “¿Qué pueden probar facturas en las que no se entiende la letra? No hay pericia contable, ni caligráfica”, insistió el abogado. Picollotti apuesta de descalificar la prueba en su contra y a cuestionar la duración de la causa.

"No realicé ni autoricé los gastos relatados en la acusación. Se me acusa de comer bifes de chorizo y sándwiches de milanesa pero los que me conocen saben que soy vegetariana. También, de comprar vinos y cervezas cuando no tomo alcohol”, afirmó Picolotti.

LC CP