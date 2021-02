Desde Miami, Romina Picolotti negó haber hecho gastos "estrambóticos" cuando era funcionaria

Romina Picolotti, la ex secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación bajo los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner, comenzó a ser juzgada este miércoles 17 de febrero por utilizar fondos públicos para pagar gastos personales como lujosas cenas y viajes para familiares, entre otros, y negó todas las acusaciones en su contra.

Luego de escuchar el requerimiento de acusación fiscal, Romina Picolotti hizo su defensa: "Niego rotunda y categóricamente la acusación en mi contra. No realicé ni autoricé los gastos relatados en la acusación".

Por otro lado e irónicamente, la exfuncionaria dijo: "Se me acusa de comer bifes de chorizo y sándwiches de milanesa, pero los que me conocen saben que soy vegetariana. También de comprar vinos y cervezas cuando no tomo alcohol".

14 años luego de iniciarse la causa, Picolotti comenzó a ser juzgada por administración fraudulenta mediante la metodología virtual, mientras la ex funcionaria se encuentra en Estados Unidos, donde reside con autorización de la justicia por cuestiones laborales.

Comienza el juicio oral a la ex secretaria de ambiente Romina Picolotti

El juicio lo lleva adelante el Tribunal Oral Federal 6, que pospuso en tres oportunidades el comienzo del mismo, pero el fiscal Diego Luciani había reclamado que se pospusiera la fecha al menos ocho ocasiones.

La ex secretaria de Ambiente entre 2006 y 2008 fue acusada por una infinidad de gastos irregulares durante su gestión con fondos públicos, entre ellos, varios vuelos privados que no pudo justificar, pese a que argumentó que tuvieron relación con la tarea que llevaba adelante.

Entre los gastos cuestionados están la compra de flores en La Orquídea el 8 de agosto de 2006 por 80 pesos; comidas en Puerto Sorrento o Il Gatto o la compra de una barrita de cereal en un kiosco, todo con dinero público.

También se la acusa por una gran cantidad de vuelos privados que contrató para ella y su familia: si bien adujo desarraigo a raíz de que son oriundos de Córdoba, la Justicia señaló que para esa fecha todos residían en Buenos Aires.

Picolotti: "Son acusaciones falsas que demuestran persecución política"

Picolotti hizo una defensa de su gestión y criticó los tiempos que manejó la Justicia en la causa en su contra. "Lamento que los integrantes del tribunal tengan que dedicar su tiempo a este sinsentido. Tengo la certeza que después de casi 14 años de proceso voy a salir absuelta. Las acusaciones son incongruentes con mi trayectoria y con mi esencia", agregó.

Asimismo, apuntó a que se trata de un "proceso injusto y absurdo" al cual vinculó haber tomado medidas contra determinadas empresas como una clausura a Shell, la inspección a grandes compañías que contaminaron el Riachuelo, multas a la empresa Papel Prensa por contaminar el río Baradero, frenar la desforestación de bosques nativos y denunciar el avasallamiento de los pueblos indígenas.

Por otro lado, También denunció que el juez federal de Quilmes, Luis Armella, le propuso hacer negocios ilegales.

"No acepté el cargo de secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación para comer medialunas o ir a bares como Hooters. Lo hice para llevar adelante una política ambiental seria en Argentina", señaló.

