Sana y salva en Beccar: encontraron a la adolescente que había desaparecido hace dos días en La Plata

Tras dos días de incertidumbre, Melodi Muñoz, la adolescente de 14 años que había desaparecido en la ciudad de La Plata fue encontrada en buen estado esta noche en la localidad de Béccar, en el norte del conurbano bonaerense. La menor se encontraba en compañía de Shelby Yair Mamani Choqu, de 16 años, en una plaza del barrio, y ambos fueron llevados a la comisaría primera de Tigre para dar su declaración.

La joven era buscada intensamente desde el jueves por la tarde, cuando no regresó a su casa después de salir del Colegio Sagrado Corazón de La Plata. Fueron los padres de ambos menores quienes denunciaron la desaparición, uno en La plata y otro en Esteban Echeverría, donde reside el chico.

La madre de Melodi , Anabella Castillo, se alarmó al ver que su hija no regresaba a casa. Desesperada, salió a recorrer las calles en su búsqueda, pensando que quizá había tenido algún problema con la tarjeta SUBE. También llamó a su abuela para preguntar si sabía algo, pero no obtuvo ninguna información.

"Era para ver si por alguna cuestión había ido a su casa pero me dijo que no. Entonces volví a buscarla en micro, mirando por la ventana durante todo el recorrido, por si le había pasado algo con la SUBE y venía caminando. Cuando llegué hasta la parada de la escuela y no la vi, enloquecí", señaló Castillo en diálogo con el portal 0221.

Los primeros rastros llegaron mediante el registro de la SUBE de la joven, que reveló que Melodi había viajado en tren desde La Plata hasta Constitución y, posteriormente, hasta la terminal de Retiro, desde donde tomó otro tren con destino a Tigre. Las cámaras de seguridad de esa localidad bonaerense confirmaron su presencia en la zona de El Delta, donde fue vista en compañía de un joven que posteriormente fue identificado como su pareja, Shelby Yair Mamani Choque.

El hallazgo de ambos adolescentes se produjo en la noche del viernes en una plaza de Béccar, en el partido de San Isidro, luego de que personal policial identificara sus ubicaciones y procediera a trasladarlos a la comisaría primera de Tigre. Allí, los jóvenes brindaron su declaración a las autoridades. La madre de Melodi, en un intento de empatizar con su hija y ofrecerle el apoyo necesario, expresó a los medios: “No nos enojamos con Melo, la entendemos, le vamos a dar su espacio como hicimos siempre”.

Aun así, la preocupación por la situación de ambos adolescentes fue compartida tanto por la familia de Melodi como por la de Shelby. En ese sentido, Castillo insistió en que si la relación entre los jóvenes es genuina, ellos no se opondrán, pero advirtió que “no en estas condiciones, viviendo en la calle”.