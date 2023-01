El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D'Onofrio, afirmó en la mañana de este martes 10 de enero que la medida de fuerza anunciada por las cámaras empresarias de transporte quedó sin efecto. “Si una unidad no sale a la calle, será sancionada”, advirtió.

Luego de que la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP) y la Cámara Empresaria del Transporte bonaerense (CTPBA) indicaran una reducción de servicios nocturnos del 50% a partir de este martes, el funcionario bonaerense afirmó que llegaron a un acuerdo.

Aumentó el precio del transporte público de pasajeros

“Hoy se van a hacer las transferencias y las cámaras me garantizaron que no iba a haber retención de tareas”, dijo el titular de Transporte.

Este lunes por la noche, las cámaras empresarias habían denunciado un incumplimiento en la actualización de los costos y un retraso en las compensaciones tarifarias que perjudicaban el normal funcionamiento de las unidades.

Si bien aclaró que el diálogo zanjó la diferencia, D'Onofrio se mostró molesto con las cámaras. “Me llama la atención, porque a principios de año siempre hay un retraso. Me resulta rarísimo que cuando estamos reclamando que nos den el mismo tratamiento de la Ciudad, suceda esto de la manera que se hizo”, dijo en diálogo con el programa Vilouta 910 por radio La Red.

“No creo que sea una cuestión de liquidez de las cámaras. El retraso es de 4 días hábiles”, manifestó. Luego detalló que la demanda de colectivos en la provincia está "insatisfecha", mientras que en suelo porteño "vemos unidades vacías".

“Las empresas son muy rápidas para comunicar la medida de fuerza, pero no que no se hace. La próxima vez voy a publicar los WhatsApp”, amenazó D'Onofrio esta mañana, donde realizó diversas entrevistas radiales. "Nos atrasamos 4 días y hay un lock out patronal, la Ciudad se atrasa un mes y no pasa nada", se quejó.

