Se viene una nueva edición de Expo empleo BA en la Rural, con más de 1500 ofertas laborales

La Rural abrirá sus puertas para una nueva edición de Expo empleo BA, una jornada de intermediación laboral que se desarrollará en el Pabellón Ocre del Predio ferial. Durante el evento convocado para este miércoles 16 de octubre de 10 a 18 hs, los participantes podrán acceder a la presentación de 70 empresas en stand y más de 1500 ofertas laborales de todo tipo. También se llevarán a cabo actividades especiales para el primer empleo, dirigidas a estudiantes de colegios y jóvenes en general.

Expo Empleo BA se desarrollará este miércoles en el predio de la Rural.

Se trata de una jornada de intermediación laboral con 70 empresas en stand, dirigida a todos los vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“En el mes en el que nuestra Ciudad cumple 30 años de autonomía, qué mejor manera de festejarlo que con la Expo Empleo más grande del 2024. En esta edición vamos a asegurar 1500 puestos de trabajo no solo para los porteños, sino también para los jóvenes de la provincia y de todo el país que buscan un futuro en nuestra Ciudad, ya sea estudiando o trabajando. Celebramos la autonomía federalmente, promoviendo una Ciudad autónoma, pero también inclusiva, porque es la capital de todos los argentinos.”, destacó Gabino Tapia, ministro de Justicia de la Ciudad.

Por su parte, Ezequiel Jarvis, secretario de Trabajo y Empleo, expresó: "Desde la Ciudad estamos acompañando a los estudiantes, a los jóvenes y a todos los vecinos a conseguir trabajo, con la firme convicción de que el trabajo es la forma de progresar y tener un futuro mejor. Pronto vamos a ver los resultados de esta jornada, las contrataciones efectivas que se producirán, y conocer los testimonios de jóvenes que acceden a su primer empleo en condiciones dignas. Un honor concretar esta iniciativa porque nos permite avanzar en mayor inclusión y más oportunidades”.

Foto: Unsplash | Headway | headwayio

Durante la jornada habrá stands temáticos de empresas que presentan sus productos y servicios y un área de capacitación para el futuro del mundo del trabajo, organizada en talleres y charlas. El evento estará dirigido a personas en búsqueda de empleo, estudiantes que cursan los últimos años del colegio secundario y al sector productivo.

En el auditorio del sector A se realizará a las 11 horas la apertura de la actividad a cargo del ministro de Justicia, Gabino Tapia y del secretario de Trabajo y Empleo de la Ciudad, Ezequiel Jarvis.

El salón se dividirá en 3 sectores individualizados por las letras A, B y C. En cada uno de ellos se armará un auditorio en los que se desarrollarán distintas actividades. El público en general se convocará en dos turnos: Mañana y tarde, mientras que los colegios serán convocados en horarios puntuales para que puedan participar de los talleres.

En el sector A, diferentes empresas en conjunto con el Ministerio de Justicia desarrollarán charlas dirigidas al sector productivo. En el sector C se realizará una exhibición de las tecnologías implementadas por cada una de las empresas y de las inducciones y/o prácticas que enseñan las mismas.

Jorge Macri anunció que la Ciudad renovará la flota completa en la Línea B del Subte

En el auditorio del sector B habrá charlas y talleres dictados por áreas de gobierno y empresas dirigido a estudiantes secundarios y a jóvenes en relación a su primer empleo como orientación laboral, armado de CV, entrevistas laborales y búsqueda de empleo, storytelling para un cv exitoso, entre otros. Todo esto sumado a un sector de actividades lúdicas relacionadas al mundo del trabajo.

Expo Empleo BA es una iniciativa del Ministerio de Justicia, a través de la Secretaría de Trabajo y Empleo, que desde el año 2017 lleva Expo Empleo Barrial a los diferentes barrios porteños con el objetivo de conectar a las empresas que cuentan con ofertas laborales activas con personas que están buscando trabajo, priorizando aquellas comunas que enfrentan mayor vulnerabilidad económica, laboral y social.

Por medio de diferentes herramientas, como capacitaciones, programas de inserción laboral, prácticas formativas en empresas, y servicios de intermediación laboral, el Gobierno porteño continúa fortaleciendo las políticas de empleo y generando más y mejores condiciones laborales para los trabajadores y trabajadoras de la Ciudad.

Casi 200 allanamientos a los depósitos de manteros en Once: "Se terminó la joda", dijo Jorge Macri

Las empresas que participan en Expo empleo BA

Expo empleo BA. Foto: buenosaires.gob.ar

Dentro de las empresas que presentarán su ofertas laborales están: Desitec, Universal Traslados, Faena Hotel Bs As, Farmaplus, Fk Tech, Hipódromo de Palermo, Coppel, Cat Technologies, Celsur Logística, Vacalín, Saracho Neumáticos, Clean managers, Magoya Software SAS, Café Martínez, X-28 Alarmas, Hotel Wyndham, América Virtual, Sialar Seguridad, NH Hoteles, Arch Latam, PwC, Farmacia Central Oeste, Intec Software, Estudio Muller, Activo CC, Workon, Globty, Gen IT, Manpower, Puppis, Hotel Sheraton, Educando, Prolijolimp, Ele Seguridad, Creskotec S.A. (Grisino), Ceta capital humano, Grupo Codylsa, Suizo Argentina, BDT Global, Mundo GEA (Parque de la Costa), Degasa, Burger King, Starbucks, Pullmen, Food Service, Adecco, Res, G & L Group, Verisure, By Papas, Pan American Energy, Newsan, Tango Software, Brinks, Conf. Nac. de Mutualidades (Conam), Le Pain Quottidien, Steinhardt, Grupo Alsea, Deheza, Altatex (Cheeky, Awada y Cómo Quieres que te quiera), Grupo Jaka, Supermercados DIA, Natural Life, Pinturerías Rex, Randstad, Cristóbal Colón, Hospital Alemán, Hotel Madero, Linser y Referencia Gastronómica.

También participarán empresas, instituciones y organismos estatales, que mostrarán trabajos actuales estratégicos para la Ciudad y trabajos del futuro, entre ellas: Emprendedoras ambientales, Iskraemeko, APYCE, Cámara Argentina de Bares de Coctelería & Amba, Unella, Robótica SRL, AHRCC, Desarrollo Humano, Discapacidad - Copidis, DG Diversidad, Ministerio de educación, Nawaian, Ministerio de Justicia, Secretaría de Trabajo y Empleo, D.G. Mujer, D.G. Juventud, y Más servicios en tu barrio.