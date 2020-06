Sergio Berni: "Ahora tenemos una presencia muy fuerte del delito de supervivencia"

A 24 horas del inicio de una nueva fase más restrictiva de la cuarentena, el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, aseguró que el distrito está registrando un aumento del "delito de superviviencia".

"La Provincia de Buenos Aires tiene una tasa de homicidio de mil muertes por año, el femicidio no ha cesado. En plena cuarentena tenemos casi 70 mujeres que han sido víctimas, seguimos con un femicidio cada 30 horas. La violencia sigue siendo un problema", dijo en Todo Noticias.

"La cuarentena puso un paréntesis en la actividad delictual en los 30 o 40 primeros días, y lo que tenemos ahora es una presencia muy fuerte del delito de supervivencia. En la Ciudad pasa lo mismo. El arrebato, robo de rueda de auxilio, abrir un auto, es lógico y esperable a la hora de los problemas económicos de la pandemia. Se espera un aumento de los delitos a la propiedad privada por la pandemia. Negar eso es no entender la realidad", afirmó.

Refiriéndose al endurecimiento de los controles en el Área Metropolitana de Buenos Aires durante las próximas dos semanas, Berni dijo que este no es el "último esfuerzo" de la sociedad, sino que "el esfuerzo recién empieza". "La gente está cansada, obviamente. Estamos ante una situación imprevista y no deseada. Estamos atravesando los efectos colaterales que tiene la pandemia. El desafío no es solo poner en valor el sistema de salud y económico sino también el sistema ético", manifestó el funcionario en diálogo con TN.

En cuanto a la gestión del Gobierno ante el coronavirus, comentó: "Nadie hace todo bien en la vida, somos humanos y falibles. Se puede mejorar. Hasta ahora nadie pudo aportar más soluciones a las que estamos llevando adelante".

Sobre el caso de funcionarios que debieron renunciar tras violar la cuarentena al ir a jugar un torneo de paddle en Pilar, señaló: "Se deberían enojar con ellos mismos. Me parece una falta de respeto hacia el conjunto de la sociedad que está haciendo este esfuerzo".

En cuanto a las colas de autos registradas en las autopistas expresó: "Se están llevando controles en las autopistas, controles federales. En un lugar como una autopista, donde hay control, las colas son inevitables. Se puede hacer más rápido obviamente. Hay que corregirlo".

Berni también hizo mención a la polémica sobre la denuncia contra Verónica Ojeda y su novio Mario Baudry, jefe de gabinete del ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, por haber violado la cuarentena y el funcionario, además, habría agredido al agente que retuvo a la ex de Diego Maradona por circular con un permiso que utilizan los funcionarios del Estado.

"Los certificados se tramitan de manera personal, nadie puede gestionar un certificado por terceros, quien aprueba el certificado es el gobierno nacional, no la provincia Si se sintieron maltratados e hicieron la denuncia, el juez deberá determinarlo. El jefe de Gabinete no cabe ninguna duda que es un trabajo esencial y lo que haga Verónica Ojeda de su vida privada es problema de ella con el juez no es mi problema", expresó.

