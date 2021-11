"Siento que me voy a morir": una nena admitió sufrir acoso escolar a través de una carta a su mamá

La carta de una nena de 12 años, en la que pide ayuda por sufrir acoso escolar, conmovió a las redes sociales este martes 9 de noviembre. En pocas palabras, en el escrito dirigido a la mamá de la víctima prima una idea: "Siento que me voy a morir".

“Mami, te estoy haciendo esta carta porque me están pasando cosas horribles”, escribe de puño y letra. Como fue antedicho, se dirigía a su madre para contarle que sufre bullying por parte de sus compañeros de sexto grado de un colegio de Villa Carlos Paz.

Según comentaron desde el entorrno familiar, sufre de acoso hace más de un año. La mamá, en diálogo con Carlos Paz Vivo, reveló que después de las vacaciones de invierno, su hija empezó a tener ataques de pánico, combinados con llantos constantes.

La adolescente de Villa Carlos Paz admitió sufrir de acoso escolar a través de una carta a su mamá.

Junto a ello, a medida que pasaban los días escolares, la sola mención del ir al establecimiento educativo de la ciudad cordobesa le producían vómitos y fiebre. “Empecé a sospechar que algo raro estaba pasando", sostuvo.

Acto seguido, indició que junto a su padre, decidieron llevarla al médico. "Me extraño porque estaba bien en lo físico”, dijo. Finalmente, la niña pudo expresarse. En esta última carta, confesó: “No paro de temblar y no puedo respirar bien. Ayúdame por favor”.

Sobre esto, la mamá denunció que “le dejan mensajes intimidantes en distintas partes de la escuela, la insultan en forma permanente, se burlan cuando presenta un trabajo en clase, la dejan afuera de las actividades escolares y extraescolares".

Su hijo sufrió bullying y él dejó un conmovedor mensaje en las redes: "¿Cómo fui tan ciego?"

Además, detalló que tampoco le permitieron “ir a un campamento que organizó todo el grupo escolar en el que ella se encuentra por que dos estudiantes, junto a un grupo, lograron silenciar a los demás e impidieron el consentimiento del resto”.

La madre de la adolescente de 12 años cree que todo comenzó cuando ella decidió salir del grupo del curso de su hija por tener diferencias con la mamá de uno de los niños señalados como los acosadores. En consecuencia, empezaron a molestarla.

“Hoy mi hija está angustiada en su casa y fue totalmente excluida del lugar, sin posibilidades de disfrutar", agregó En medio de este drama, apuntó contra la escuela: "No dieron ningún tipo de respuesta frente a la problemática y menos soluciones".

La carta completa de la nena de 12 años:

"Mami, te estoy haciendo esta carta porque me están pasando cosas horribles porque no paro de temblar y no puedo respirar bien.

Te juro que nunca odié tanto a estas personas. Mamá por favor tenés que hacer algo.

Ma, siento que me voy a morir. Ayudame por favor. Te amo".





JFG / DS