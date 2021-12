Martiniano Molina se contagió de Covid-19 y no podrá jurar como diputado: "No estoy vacunado"

El ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina, confirmó este miércoles 8 de diciembre haberse contagiado de Covid-19, razón por la que no podrá jurar como diputado provincial en la Cámara de Diputados Bonaerense. Junto a ello, remarcó no haberse vacunado.

"Quería contarles que hoy por la mañana me dieron el resultado del hisopado Covid Positivo", señaló Molina en primera instancia y a través de su cuenta oficial de Twitter. Acto seguido, agregó: "Estoy aislado cumpliendo los protocolos en perfecto estado de salud".

Con respecto a su elección personal de no inocularse contra la enfermedad infecciosa, y en diálogo con La Nación, aclaró: “No estoy vacunado, pero tampoco soy antivacunas”. Sin embargo, no fue lo único que dijo en relación a dicha interrogante.

“Vengo de una familia que se dedica a la homeopatía. Elegí no vacunarme, pero no milité la posición antivacuna”, manifestó el cocinero en declaraciones a Infobae, quien desde hace varios años se declara activista de la alimentación saludable.

A través de la misma plataforma donde el ex intendente declaró haberse contagiado, el secretario de Comunicación y Relaciones Institucionales de Quilmes, Alberto De Fazio, deseó a Molina una pronta recuperación, pero lo exhortó a que se vacune.

"Deseo pronta recuperación al diputado electo de Juntos Martiniano Molina que diera positivo de Covid, exhortándolo a que luego de su recuperación, en un acto de responsabilidad individual y colectiva, proceda a vacunarse", sostuvo.

Noticia en desarrollo