Tras el femicidio de Úrsula Bahillo, Berni se reunió con la madre de la víctima

"¿A dónde está Berni? ¿A dónde están los policías que nos iban a cuidar?", gritan las chicas, muchas de ellas amigas de Úrsula Bahillo, la chica de 19 años asesinada por Matías Martínez, su exnovio, un policía bonaerense con "carpeta psiquiátrica".

La movilización tiene lugar en Rojas, localidad de la provincia de Buenos Aires. En medio de la marcha, un cordón de la policía rodeó la comisaría que, 24 horas antes, fue apedreada en reclamos de justicia.

El ministro de Seguridad, Sergio Berni, fue hasta el lugar por pedido de la mamá de Úrsula y mantuvo una reunión en su domicilio. "El doctor Sergio y su secretario nos dieron una mano muy importante, una palabra de aliento. Lo quieran o no algunos medios, le voy a decir que mi hija va a descansar en paz. Confío ciegamente en Sergio Berni", dijo la madre de la víctima, Patricia Nassutti, abrazada al ministro, al salir de una reunión con el funcionario.

"El policía no estaba cumpliendo ninguna función, estaba apartado, no tenía su arma reglamentaria. Sí me comprometí a que su carpeta psiquiátrica no sea motivo de inimputabilidad. Vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer", dijo el funcionario por su parte. Y, mientras hablaba, las amigas de la víctima criticaban a Berni con cánticos.

El juez, según dijo Berni, había dado la orden días atrás para que se tramitara un botón antipático para Úrsula. "No estamos todas, falta Úrsula", "Martínez Asesino", "Justicia por Úrsula", "Ni una menos", fueron las frases en la mayoría de pancartas que las jóvenes llevaron a la marcha con fotos de la víctima.

Una de las jóvenes presentes en el lugar cuestionó que en las protestas frente a la sede policial en la noche del lunes, "la policía no paraba de reprimir", ya que durante los incidentes una chica recibió un balazo de goma en la cara. Por este motivo, según consignó Télam, un equipo de especialistas de la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense viajó a la ciudad de Rojas para investigar la represión policial.

Otra de las vecinas presentes en el lugar criticó que la víctima hizo reiteradas denuncias y nadie pudo ayudarla: "Siento bronca, dolor, impotencia, Úrsula hizo once denuncias, se cansó de pedir ayuda y acá estamos", dijo.

La joven asesinada era hija de un conocido comerciante gastronómico de Rojas, y sus familiares denunciaron que cuando Bahillo se dirigió por última vez a la Comisaría de la Mujer local para presentar una denuncia contra Martínez, el personal del lugar desistió de realizar el trámite porque era fin de semana.

"Hace meses habíamos denunciado el hostigamiento de esta persona hacia mi hija, hasta un fin de semana que fuimos a la Comisaría de la Mujer y nos mencionaron que no tomaban la denuncia porque era fin de semana", sostuvo la madre de la víctima.

En las últimas horas, la joven le había contado a una de sus amigas que hacía siete meses que Matías Ezequiel Martínez le pegaba, y que siempre se calló porque él la tenía amenazada de muerte a ella y a su familia. "Me tiene amenazada de muerte. Por eso tengo miedo amiga", escribió Úrsula en una conversación con su amiga Milagros a través de Whatsapp.

Tras recibir ese mensaje el pasado 7 de febrero, la amiga le preguntó si Martínez le pegaba y la víctima le respondió: "Sí amiga. Siete meses me pegó. Me callé siempre. Hasta que me vi muerta. Por eso lo denuncié".

