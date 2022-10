La teoría de las 12 Sofías, el test para detectar "infieles" que se volvió viral

La autora de la teoría es una joven de 23 años llamada Sara Martino, quien publicó el 15 de octubre un tuit en el cual compartía con sus seguidores los detalles de la Teoría de las 12 Sofías, utilizada para “descartar citas” o “saber si tu pareja es infiel”. El posteo suscitó la curiosidad de los usuarios que comenzaron a aplicar el método para detectar infidelidades y reaccionaron con un aluvión de likes (más de 66 mil) y ocurrentes comentarios.

“Una amiga tiene la teoría de las doce Sofías que consiste en escribir la palabra ‘Sof’ en los seguidos de Instagram del que la invita a salir y descartarlo automáticamente si sigue a más de doce por gato e infiel jaajajajaja!! Nah, si yo no me junto ni con una persona que pase un psicotécnico”. afirma el el tuit de @sarumartino.

La publicación tuvo una repercusión inmediata ya que la infidelidad se encuentra entre los temas más sensibles de las redes, teniendo en cuenta que se dan las condiciones para interactuar por privado con múltiples usuarios.

Oriunda de Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, la autora de la célebre Teoría de las 12 Sofías dialogó con Infobae y se refirió a las inesperadas reacciones de los seguidores.

“Me hablaron un millón de Sofías, un millón de chicos diciéndome que su novia ahora los quería dejar por esto y un millón de chicas preguntándome qué hacer porque su novio seguía a más de doce″, sostuvo Sara.

Cómo surgió la Teoría de las 12 Sofías

Con respecto al origen del tuit, la joven de 23 años explicó el contexto en que se gestó la curiosa teoría que se convirtió en un auténtico método para detectar infieles.

“En la última peña que organizaron los estudiantes de Medicina me hice una amiga en la fila baño. La típica: te ponés a charlar y, de golpe, ya considerás que la conocés de toda la vida. La cosa es que estuvimos hablando bastante sobre lo difícil que era encontrar a un chico que fuera tranquilo y que no se viviera chamuyando a todas. Decíamos que hoy están todos en cualquiera y nos matábamos de risa. Ahí fue cuando ella me contó sobre su teoría para descartar infieles: la teoría de las doce Sofías. Como me dio mucha gracia, la tuiteé”, advirtió.

"Los falsos negativos"

“Según esta chica", continuó su exposición ante el medio citado, "si el pibe sigue a más de doce Sofías no hay ninguna posibilidad de que no sea infiel y, seguramente, se hable con varias mujeres. Pero ojo: ¡puede haber falsos negativos! Puede seguir a menos de doce Sofías y ser infiel igual. Así qué hay que tener mucho cuidado. En definitiva, no se termina salvando ninguno. Pero por lo menos sirve de filtro para saber los que sí o sí están descartados”.

“En lo personal, no creo que sea verdad. Es más, si busco en mis seguidores seguro haya muchos Juan o Tomás y eso no quiere decir nada. Sólo fue una reflexión entre ‘amigas de baño’ que se viralizó. Nada más”, concluyó la tuitera.

