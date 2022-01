The Grefg le agradeció a Coscu por inspirarlo a realizar los premios Esland

En el comienzo de la ceremonia realizada en el Palacio de la Música Catalana de Barcelona, que galardonó a los creadores de contenidos de España, Latinoamérica y Andorra, The Grefg le dedicó unas palabras de agradecimiento a su colega Martín Coscu Pérez Disalvo porque afirmó que gracias a él pudo realizar la versión española del evento: “Quiero agradecer a una persona que hoy no está aquí, pero me hubiese gustado un montón y es Coscu porque él fue la inspiración”.

Cabe aclarar que el streamer platense no pudo estar presente en el lugar junto a su amigo Joaquín ZZK Peña, pero que estaba nominado en la terna "Mejor baile del año”, la cual finalmente fue ganada por el youtuber español Alejandro Papi Gavi Martínez. Por otra parte, hay que señalar que su ausencia se debe a que tanto él como los colegas que viven en su stream house pasaron a ser el equipo oficial de League Of Legends de KRÜ, club de Sergio Kun Agüero.

Por último, algo a destacar también es que sobre el final del evento, el organizador The Grefg en su dedicatoria para Coscu tomó la decisión de acercarse hasta donde se encontraba Gerónimo Momo Benavides, quien estuvo nominado a “Mejor streamer de IRL” y tuvo la idea de dejarle un mensaje especial con todos los presentes en el Palacio de la Música y fue que griten todos juntos, a la cuenta de tres, la palabra que inventó el influencer en sus comienzos: “Nasheeeeeeeeee”.

Desde la comunidad de Twitch, PEEK Latam te acerca los mejores momentos del streaming.