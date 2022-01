"Ya no puedo más": demoras y quejas en centros de testeos de Mendoza

Las quejas por las demoras en los centros de testeo y los colapsos de las filas para hisoparse es un cuadro que se viene repitiendo en los últimos días. Y el enojo de las personas que se testean con los profesionales de la salud van cada vez más en aumento y desembocando en discusiones habituales.

El último episodio sucedió en Tunuyán, capital de Mendoza, donde la discusión de una médica con algunos pacientes se viralizó rápidamente por Whatsapp y en redes sociales.

Efecto ómicron: largas colas para realizarse test PCR en La Rural

En el video, se puede escuchar a la profesional discutir con algunas pacientes en un hospital de la ciudad mendocina. “No tenemos tiempo para ir al baño y me duelen las rodillas. Ya no puedo más”, afirma y pide que no se quejen ni le echen la culpa por las demoras para realizar los hisopados.

“No he parado de atender, no es que estoy al pedo", argumenta, mientras que uno de los pacientes le responde: "Si no estás capacitada para estar las 24 horas parada haciendo testeos, no vengas".

Respecto a esta situación, el jefe comunal Martín Aveiro explicó los centros de testeos están colapsados. El hospital tiene seis boxes, pero ha faltado recurso humano y organización para atender el momento. Ha sido fuerte el contagio y se ha desbordado. La vacunación está bien porque está distribuida territorialmente y las personas la tienen muy a mano. Pero el testeo faltó planificación para encarar lo que se venía, pero ya se va a normalizar".

Mar del Plata: demoras y enojo en centro de testeo

En Mar del Plata, otro incidente se desencadenó ante el cierre de un centro de testeo, dejando a varias personas sin poder hisoparse. En ese momento, se produjeron empujones y reclamos contra los sanitaristas presentes trabajando, en el lugar en medio de las altas temperaturas y las largas colas para realizarse un testeo.

La ciudad se encuentra en un periodo de ascenso de contagios, superando los 900 casos desde el 31 de diciembre y un total de 5328 en tratamiento.

En un contexto de aumento de casos Covid, en las últimas semanas empezaron a sumarse mayor cantidad de gente para realizarse hisopados, por lo que hay varios centros desbordados e incluso falta personal en algunos de ellos, como pudo observarse en el caso de Mendoza.

NM/MJ