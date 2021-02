Si los astronautas de la Estación Espacial Internacional alguna vez se sintieron solitos, tan lejos y a 400 kilómetros de casa, cuando concluya este año rezarán a Dios para regresar a esos viejos tiempos en que no tenían que compartir su baño, su mesa y su cucheta. Sí, porque no solo Hollywood y los herederos de Sergei Eisenstein están locos por aventurarse con sus cámaras fuera de la órbita terrestre sino que ahora también se realizará un reality show haciendo lo propio.

En efecto, la empresa Space Hero, dirigida por Marty Pompadur, un ex ejecutivo de News Corp Europe, anunció que realizará un programa de varios episodios con la búsqueda internacional de un explorador espacial. El elegido será premiado con un entrenamiento de seis meses que hará de él un astronauta y luego lo lanzarán a la Estación Espacial Internacional (EEI), en donde orbitará durante 10 días.

Y la cereza del postre es que el casting comenzará el 12 de abril próximo, para celebrar los 60 años en que Yuri Gagarin se convirtió, a los 27 años, en el primer hombre que logró salir orbitar la Tierra por primera vez en una nave espacial.

El ganador del reality será entrenado por la compañía espacial privada Axiom durante seis meses del año 2022 y en los albores del 2023 ya viajará a la EEI.

Los interesados ya tienen a su disposición la app de Space Hero para descargarla e inscribirse.

Space Hero está buscando una red de televisión y un distribuidor para asociarse con ellos en el primer reality show espacial de la historia.

Imposible para otros, no para Tom Cruise

Mientras tanto, Tom Cruise avanza con los preparativos de su primer rodaje en -también- la Estación Espacial Internacional. Y ya anticipó que no será una nueva entrega de la saga Misión Imposible, que el 7 de julio estrenará su séptima entrega en Estados Unidos.

De todos modos, preparemos los pochoclos porque ya se sabe que desde el día en que el golden boy de Top Gun prestó su voz para narrar en 3D un documental sobre la Estación Espacial, en 2002. En 2013, se sintió a gusto con la escafandra de astronauta en Oblivion, otra misión para salvar la Tierra.

Poco quiere anticipar sobre la línea argumental de la película, pero más de uno se lo imagina en su propia caminata espacial por fuera de la EEI. Y tiemblan. Se sabe de sus discusiones con los directores porque él es número puesto para las escenas de riesgo, pese a las secuelas.

En Misión Imposible 2, saltó un precipicio aparentemente sin cuerdas y tuvo suerte de poder contarlo; en Misión Imposible Nación Secreta, se sujeta con la punta de los dedos del lateral de un avión que está despegando de la pista: una piedrita le atravesó el chaleco de fuerza; en Misión Imposible Protocolo fantasma, Ethan Hunt –su personaje- escala el exterior del Burj Khalifa in Dubai, el edificio más alto del mundo (tenía arnés, pero la edición lo borró); y en 2017 se rompió un tobillo saltando de un techo al otro en Mission Impossible Fallout.

La hora de Roscosmos

La Agencia Espacial Federal de Rusia, comúnmente denominada Roscosmos, no quiso quedarse atrás en la furia cinematográfica espacial y también llamó a un casting. Buscaron una actriz rusa, amateur o profesional, que se anime a recibir efectivamente un entrenamiento espacial para protagonizar el primer largometraje rodado en la Estación Espacial Internacional.

La película, en principio, se llamará Challenge (Desafío) y es un proyecto conjunto de la Corporación Estatal Roscosmos, Channel One y el estudio Yellow, Black and White. Dijeron que el rodaje comenzaría en el otoño boreal 2021 y, hasta ahora, no hubo confirmación, desmentidas o postergaciones.

Lo más interesante del proyecto soviético es que la actriz no sólo actuará sino efectivamente trabajará como astronauta-investigadora. Será un miembro más de la tripulación y tendrá voz, voto y derechos como cualquier tripulante. Es decir, dos roles –y sueldos- en uno.

“Siempre he soñado, sino con estar yo mismo en el espacio al menos con ayudar a alguien a hacerlo. Y entonces, un día, Dmitry Rogozin tocó el timbre y me dio esta feliz oportunidad ", declaró Konstantin Ernst, director general de Channel One., refiriéndose al director de Roscosmos.

Y respecto al casting, opinó que las actrices tendrán así " la oportunidad de cumplir sus sueños más románticos e ir a las estrellas, y al mismo tiempo, convertirse en una gran estrella internacional".