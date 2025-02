Tragedia de Once: a 13 años, el eterno dolor en el recuerdo de familiares de víctimas

Al cumplirse 13 años de la Tragedia de Once, el espantoso accidente del Ferrocarril Sarmiento que dejó 52 muertos y 789 heridos, un grupo de familiares de víctimas renovó su pedido de Justicia, especialmente que no se flexibilicen las penas que recibieron algunos de los responsables, de manera especial que no se permita que el exscretario de Transporte del kirchnerismo, Ricardo Jaime, acceda a prisión domiciliaria.

Paolo Menghini y María Luján Rey, los padres de Lucas Menghini Rey, una de las familias señeras en la lucha judicial que se llevó adelante en procura de que los responsables políticos paguen por la desidia y falta de inversión que llevó al desastre, señalaron su hijo "está presente en la sonrisa de nuestra nieta".

En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, los familiares del joven de 20 años se refirieron homenaje a las víctimas que se llevó a cabo en el andén 1 de la estación Once de Septiembre. "Encontrarnos para nosotros en ese lugar tiene el valor del compromiso para que no se repita. Es encontrarnos en el lugar en el que ocurrió la tragedia, junto al resto de los familiares para recordar a quienes perdimos", sostuvo Paolo Menghini.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El padre de Lucas consideró que "en estos 13 años nunca buscamos venganza sino justicia", pero siguen esperando que se mantengan vigentes las exigencias de los pasajeros y los trabajadores con el objetivo de que no se repita una situación similar. En este contexto, Paolo resaltó que Ricardo Jaime cumplió 70 años en enero y solicitó la prisión domiciliaria: "Este beneficio es una posibilidad, pero no una obligación de los juzgados. Creemos que las condiciones para que Jaime siga detenido en la cárcel de Ezeiza están dadas porque fue responsable en la tragedia".



Por su parte, María Luján Rey indicó que este pedido por razones de salud "le fue negado al ex funcionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en diciembre pasado y que esta nueva solicitud se tiene que resolver en estos días".

"Nosotros entendemos que tener 70 años no es una razón válida para no cumplir la pena en la prisión", afirmó la madre de Lucas. Como se recordará, Jaime fue sentenciado el 29 de diciembre de 2015 a la pena de 6 años de cárcel por los delitos de defraudación contra la administración pública y descarrilamiento culposo.

Además, la ex legisladora opinó que "siempre estuvo de acuerdo con los fallos de la Justicia" sobre la culpabilidad del maquinista Marcos Córdoba, pero reconoció que su grado de responsabilidad fue "menor" en comparación a los demás condenados, ya que fue sentenciado a tres años y seis meses, mientras que las demás penas oscilaron entre los cinco y los nueve años.

"Manejó de manera imprudente el ferrocarril porque sabía que tenía fallas y un freno largo. Aún así dejo que siguiera circulando e ingresó con la formación al andén 2 con una velocidad superior a la que debía y ante la falta de frenos no tuvo la prudencia necesaria", resaltó. "No considero que fuera una víctima, pero rescato que Córdoba en sus últimas palabras ante los jueces fue el único que pidió perdón a los familiares de las víctimas", concluyó.

.

El recuerdo de Lucas

"Lucas era un ser noble, alegre, lleno de entusiasmo y con muchos proyectos", recordó María Luján, agregando que "me convirtió en mamá, después en abuela, y siempre iluminó mis días, hoy lo sigue haciendo de otras manera. Está presente en la sonrisa de mi nieta menor, en la voz de su hija cantando sus canciones, en los ojos de su hermanos".

"Sé que nos sigue acompañando, siempre", precisó, mientras Paolo acotaba que "el recuerdo de Lucas permanece en mí de forma cotidiana, de la manera en que vivió con esa energía tan contagiosa, con las ganas de ser feliz y de hacer felices a quienes lo rodeábamos. Siempre hay una sonrisa para Lucas".

.

Sobre la causa que se llevó adelante sobre las circunstancias del operativo de rescate, que no encontraron a Lucas y cerraron la busqueda en el tren antes de hallarlo, criticaron al desaparecido fiscal Federico Delgado, que "nunca imputó a los jefes de ese operativo, por lo que la causa quedó cerrada e impune".

"No lo buscaron como corresponde", consideró Paolo sobre el desempeño de Carlos Medina, director General de Explosivos e Investigaciones Periciales; Omar Vacca, jefe del Departamento Zona III; y Raúl Héctor Abuin, jefe de la División Cuartel IV "Recoleta", quienes dieron por terminada la búsqueda antes de hallar el cadáver de Menghini Rey entre los vagones del tren "Chapa 16".



.

La Tragedia de Once

El terrible accidente se produjo a las 8:33 del 22 de febrero de 2012, cuando el tren Chapa 16 chocó contra el andén 2 y los primeros tres coches del tren se comprimieron con decenas de pasajeros en su interior.

El operativo de asistencia salvó a más de 700 heridos, entre ellos al motorman Marcos Córdoba, y a las 18, tras remover los escombros de la formación, se confirmó la muerte de 51 personas, incluyendo una mujer embarazada y tres niños.

El maquinista y los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime fueron acusados de defraudación contra la administración pública y descarrilamiento culposo. El 18 de marzo de 2014 comenzó el juicio oral, que se extendió por dos años. 21 personas fueron condenadas y 7 absueltas. El segundo juicio, conocido como Once II, comenzó en 2017 y juzgó la responsabilidad del entonces ministro de Planificación Julio De Vido, quien fue condenado a 5 años y 8 meses de prisión por administración fraudulenta, pero absuelto por el estrago ferroviario.

NA/HB