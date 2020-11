Tras su noche más triste, Donald Trump siguió con sus acusaciones en las redes

Dispuesto a no irse en silencio, incluso con el temor de muchos de que intente "vengarse" con algunas medidas en los dos meses que le quedan en el poder, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a las redes sociales este domingo 8 de noviembre para seguir su lucha en el rechazo a la la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de la semana pasada, insistiendo en afirmar que se trata de "una elección robada".

"Creemos que estas personas son ladrones", señaló Trump en alusión al triunfo demócrata, afirmando en su cuenta de red social Twitter que "las máquinas de la gran ciudad están corruptas. Esta fue una elección robada. El mejor encuestador de Gran Bretaña escribió esta mañana que esta fue claramente una elección robada, que es imposible imaginar que Biden superó a Obama en algunos de estos estados".

“We believe these people are thieves. The big city machines are corrupt. This was a stolen election. Best pollster in Britain wrote this morning that this clearly was a stolen election, that it’s impossible to imagine that Biden outran Obama in some of these states. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

Según fuentes próximas a la Casa Blanca citadas por la cadena CNN, si bien el equipo legal de Trump encabezado por su asesor y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, afirma contar con "casos concretos en los que se ha impedido a observadores republicanos la entrada en las salas de recuento", las propias autoridades de los estados afectados, incluso algunas republicanas, rechazan categóricamente estas declaraciones y las primeras escaramuzas legales no han surtido efecto alguno.



En tanto, el tiempo apremia. El resultado por estados tiene que estar confirmado, con todos los eventuales recursos y litigios resueltos, antes del 8 de diciembre. Debido a que lo que los estadounidenses votan no es a su presidente, sino a las personas que representarán a su estado en el Colegio Electoral. Es fundamental que para ese día esté claro quiénes son.

Joe Biden habló por primera vez como presidente: "Debemos unirnos y restablecer el alma de Estados Unidos"

“Deberíamos mirar los votos. Recién estamos comenzando la etapa de tabulación" bramó Trump este domingo en su cuenta de la red social Twitter, abriendo un hilo en el que agregó "deberíamos mirar estas acusaciones. Estamos viendo una serie de declaraciones juradas de que ha habido fraude electoral".

“We should look at the votes. We’re just beginning the tabulation stage. We should look at these allegations. We’re seeing a number of affidavits that there has been voter fraud. We have a history in this country of election problems. In Pennsylvania you had an order by a... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

"Tenemos una historia en este país de problemas electorales. En Pensilvania, tenía una orden sobre cómo se autenticaron estas boletas, porque si hay un problema en el sistema sobre la autenticación, eso afectaría seriamente a TODA LA ELECCIÓN. Y lo que me preocupa es que teníamos más de cien millones de boletas por correo en cita como Filadelfia y Detroit con una larga serie de problemas electorales (por decirlo suavemente) ”, indicó el mandatario derrotado en las elecciones por el candidato demócrata Joe Biden.

....how these ballots were authenticated, because if there’s a problem in the system about authentication, that would seriously affect the ENTIRE ELECTION - And what concerns me is that we had over a hundred million mail-in ballot in cites like Philladelphia... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

Lo cierto es que el Colegio Electoral debe reunirse el 14 de diciembre para que los compromisarios de cada estado emitan sus votos, que serán contabilizados en una sesión de las dos cámaras del Congreso el 6 de enero. El encargado de anunciar al presidente será el vicepresidente, Mike Pence, en su calidad de presidente del Senado y el mandato arrancará formalmente el 20 de enero.



...and Detroit with a long series of election problems (to put it mildly).” @JonathanTurley — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020

....Where it mattered, they stole what they had to steal. @newtgingrich — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 8, 2020



En este sentido, además de los persistentes rumores de una nueva "purga de castigo" entre su equipo de Gobierno, se teme que Trump haga uso de sus competencias para conceder indultos -un fenómeno recurrente durante los últimos meses de mandato- con un propósito nunca antes visto: otorgarse a sí mismo la inmunidad ante cualquier futura investigación por delitos.

En este escenario, el proceso de transición que comenzará en las próximas semanas pasará a un segundo plano. Desde el equipo del presidente electo, Joe Biden, no se espera ni ayuda ni concesión alguna. Según fuentes de su campaña al 'Washington Post', la idea consiste en aprovechar los amplios poderes que les concede la Ley de Transición Presidencial para esquivar los obstáculos que les pudieran preparar los aliados del presidente saliente.

