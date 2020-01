El ministro de Educación Nicolás Trotta publicó una trivia matemática y generó memes y burlas

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, quedó envuelto este fin de semana en un largo debate en las redes sociales tras publicar una imagen con un problema matemático en el que había que descubrir cuáles eran los números faltantes en una serie de operaciones. El funcionario publicó una cuenta, en un estilo similar a varios problemas que suelen circular en la web, con la única pista de que cada cifra ausente estaba representada con un dibujo. Sin embargo, algunas imágenes generaron confusión y muchos usuarios afirmaron que la ecuación estaba mal estructurada.

¡Muchas gracias a quienes participaron en la trivia de matemática!



Acá les compartimos la solución al problema que subimos. 👇🏼👇🏼👇🏼 https://t.co/YWBnXKuN72 pic.twitter.com/IbcsPs8nDu — Nicolás Trotta (@trottanico) January 12, 2020

En rigor, el conflicto se desencadenó cuando apareció una imagen con dos computadoras, una de ellas ubicada a la derecha y por arriba de la otra, por lo que algunos pensaron que se trataba de una computadora elevada a sí misma. Sin embargo, la respuesta correcta era que cada una representaba un 1. El ministro, al final, subió la explicación a la trivia. "¿La grieta en la matemática? Son 2 computadoras, si fuese 4 - 1 al 1, el resultado sería 3 y no 2. Es 4 - 2 computadoras, que da 2. ¡Buenas noches!", escribió Trotta.

¿La grieta en la matemática? Son 2 computadoras, si fuese 4 - 1 al 1, el resultado sería 3 y no 2. Es 4 - 2 computadoras, que da 2. ¡Buenas noches! — Nicolás Trotta (@trottanico) January 13, 2020

El resultado generó memes y repudio en los usuarios. "Lo único que me queda claro de esto, más allá del problema, es la cantidad de gente tan cerrada que asume que SU visión es la única posible y la única correcta. Que sean los miles de trolls seguidores sin crítica de unos u otros, vaya y pase, pero que sea el ministro de...", escribió un joven en Twitter.

"Trotta nico, para el lado de la escuela donde quedaste a deber matemáticas de 5to. grado. Te fallo la calculadora de arriba máster. La única forma que diera 2 es que hubieras puesto 1^ - 1/2 y no se como lo ibas a representar, suerte con la maestra", agregó otro. Y uno más concluyó: "Se ve una computadora elevada sobre otra, no está entre ellas el signo +. No es la grieta señor ministro de educación, es una burrada. Injustificable".

A continuación, algunos de los memes y explicaciones:

Cómo ve un meritócrata : Uno de arriba que merece más que Uno de abajo. Resultado: 1

Cómo lo ve un oficialista: Todos tienen los mismos derechos con igualdad de oportunidades. Resultado: 2. Todos suman

Por eso el problema sólo tiene solución correcta si se piensa en el otro. pic.twitter.com/ILyD1jXGay — Tony Chevallier ✌️🇦🇷 (@Toni_Chessmate) January 13, 2020

Le explico que la notación utilizada es la de exponenciación, ministro. Pará poner dos computadoras puede usar 2x💻 ; 2*🖥️ ; 2🖥️ o 🖥️+🖥️ (éste último es como lo usó en todo el ejercicio). Decir que 3³ es 6 porque son dos números 3 no es hacer matemáticas. Admita el error. — OsoGordoFísico (@fisico_oso) January 13, 2020

El ministro de educación haciendo cuentas pic.twitter.com/CwhI17mcmy — Carla Nicole (@carlamagno26) January 13, 2020

Adrian Paenza tratando de justificar tus burradas mañana: pic.twitter.com/EdhI0NJJ9S — MatiasRiveiros92 (@riveiros92) January 13, 2020

