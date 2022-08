Viral | Un empresario lloró porque tuvo que despedir empleados y lo lapidaron en las redes

Las redes sociales bien pueden formar parte el mundo de lo imprevisible. Una persona sube un posteo y fácilmente puede viralizarse generando múltiples reacciones de usuarios y usuarias, no siempre las esperadas.

Eso le pasó a Braden Wallake, CEO de HyperSocial, una empresa dedicada al marketing en redes sociales. Fue ayer a la tarde cuando publicó en LinkedIn una foto en la que se lo ve llorando acompañada de un texto en el que contaba a sus seguidores y seguidoras que por un error propio debió despedir a algunos trabajadores de su empresa.

“Esto será lo más vulnerable que jamás compartiré: Tuvimos que despedir a algunos de nuestros empleados", arrancó su posteo después de expresar sus dudas sobre si publicarlo o no.

Y siguió: "En las últimas semanas he visto muchos despidos en LinkedIn y la mayoría de ellos se deben a la economía, o cualquier otra razón. ¿Los nuestros? Mi culpa”, admitió, en una expresión fuera de lo común para propietarios o personas a cargo del manejo de una empresa.

Sin dar demasiadas precisiones, contó que "tomé una decisión en febrero y me quedé con ella durante demasiado tiempo. Y debido a esos fallos, tuve que hacer lo más difícil que he tenido que hacer". Y amplió: "Siempre hemos sido un negocio que prioriza a las personas. Y siempre lo seremos".

La publicación de Wallake no terminó ahí. "Días como hoy desearía ser dueño de un negocio que solo estuviera impulsado por el dinero y no le importara a quién lastimo en el camino. Pero no lo soy, entonces, solo quiero que la gente vea que no todos los CEO son de corazón frío y no les importa cuando tienen que despedir gente”, dijo.

Esos párrafos no tardaron en llamar la atención de los usuarios de la red social. Al viralizarse, muchos de ellos se mostraron enojados y críticos de la manera en la que eligió contar la situación, episodio que suele ser más común en otras redes como Twitter y no tanto en LinkedIn, dedicada al desarrollo profesional.

La reacción ante el posteo

Los comentarios más relevantes y que llegaron a los ojos del autor en medio de más de 30 mil reacciones criticaron que haya habado de si mismo en vez de los trabajadores a los que despidió.

Parte de la publicación que hizo Wallake, dueño de la empresa que despidió trabajadores.

Por ejemplo, uno de ellos le recriminó: "Podrías haberlo utilizado brillantemente para promocionar a todos tus empleados en lugar de a ti mismo”. En tanto, otro de ellos sumó "Yo, yo, yo, yo".

“Esta falsa autocompasión, autoatención, autoenfoque, autobasura desordenada que abarrota Linkedln tiene que parar”, siguió otro usuario en el mismo hilo de comentarios.

"¿Lloraste todo el tiempo mientras redactabas el guion? Soy bastante curioso", se preguntó otro de los usuarios. "Solo por curiosidad, Braden, ¿aceptaste un recorte de salario?", sumó otro.

Las reacciones se multiplicaron en poco tiempo. Wallake tampoco terminó ahí y decidió tomar la posta al hablar de uno de los trabajadores que tuvo que despedir. Se trata de Noah Schmidt quien según dijo "está buscando una variedad de posiciones. ¡Está emocionado de ver las oportunidades que existen!".

Qué dijo sobre uno de los despedidos

El CEO de la firma dedicada a la publicidad contó que "Noah tiene una esposa increíble y dos hijas increíbles. Es un padre del Medio Oeste al que le encanta pasar los fines de semana en su próximo proyecto de vivienda", también que "participa en muchas obras de teatro locales en su ciudad de Sioux Falls, Dakota del Sur".

Más adelante contó cómo fue su paso por la empresa. "Para HyperSocial, Noah comenzó en ventas, pasó al éxito del cliente en una función de administración de cuentas y luego a la incorporación de clientes", sostuvo.

También aseguró que "es un ser humano fantástico y aporta energía a cada llamada que recibe". Sobre las capacidades profesionales de su ex empleado, definió que "es más que creativo" y que "ha creado algunos de los mejores videos de capacitación para HyperSocial que tenemos".

"Es fantástico para enseñar cosas nuevas a las personas y siempre está dispuesto a ayudar a los demás. Noah va más allá por sus clientes, sus compañeros de equipo y cualquier persona que pueda", sumó.

En el cierre compartió su cuenta de LinkedIn para que posibles empleadores lo tengan en cuenta. Mientras tanto, a cada minuto que pasa se suman nuevas personas a comentar su llamativo posteo.