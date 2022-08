Canosa se fue de A24: quiénes salieron a apoyar su renuncia en las redes sociales

Viviana Canosa había anticipado que en su programa de este viernes pasarían un video contra Sergio Massa, pero no llegó a hacerlo, porque poco antes de que saliera al aire anunció que renunciaba, porque A24 le había impedido que mostrara esas imágenes. El canal, por su parte, aclaró que la decisión había tenido que ver con fomentar la “paz social”.

Esto último no evitó que muchos tildaran el movimiento del Grupo América como "censura" y fueron varios los mensajes, tanto de políticos como de periodistas, que apoyaron la decisión de Viviana Canosa. “La libertad requiere que se luche por ella. No hay derecho si no se lucha por él. Gracias por hacerlo”, le escribió Federico Pinedo a la periodista en Twitter. El ex presidente Mauricio Macri también le hizo llegar apoyo:

“No podemos aceptar ningún tipo de censura sobre la prensa, ni aún la encubierta en buenas intenciones. Es un retroceso a la ignorancia, un castigo que promueve el silencio. Aceptamos el costo de ser libres o aceptamos las consecuencias de no serlo. Yo estoy con la libertad”, fueron las palabras que eligió Mauricio Macri para apoyar a Canosa.

Mi solidaridad con @vivicanosaok.

Patricia Bullrich se apuró a mostrar su solidaridad y señaló: “¡Te banco con el corazón Viviana Canosa! Vivimos en libertad y democracia ¡Queremos un periodismo sin censura!”. “La libertad de expresión es la base de todas las demás, sin ella todas las demás están amenazadas. No debemos tolerar su avasallamiento”, sumó Esteban Bullrich.

“No hay democracia sin libertad de expresión. Todo mi apoyo para vos y todo el equipo, Viviana Canosa”, twitteó Roberto García Moritán. Mientras que Gerardo Milman indicó: “Todo mi apoyo a Viviana Canosa ante el repudiable acto de censura del que ha sido víctima ella y todo su equipo. Con el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión, Waldo Wolf vamos a invitarla a abordar este tema que tanto nos preocupa”.

Solidaridad con La Vivi, la "diva de Almodóvar con la pasión de Juana de Arco" @vivicanosaok

“Solidaridad con La Vivi, la ‘diva de Almodóvar con la pasión de Juana de Arco’. Sin inteligencia estratégica, en América le produjeron un perjuicio innecesario al Ministro de Economía que debería cuidarse más de los ‘amigos’”, apuntó Jorge Asis con cinismo.

BANCO FURIOSAMENTE A LA GENIAL @vivicanosaok . Es una locura que haya sido censurada y que deje el canal por querer publicar un informe que podría resultar incómodo para alguien.

“Banco furiosamente a la genial Viviana Canosa. Es una locura que haya sido censurada y que deje el canal por querer publicar un informe que podría resultar incómodo para alguien. En LIBERTAD decís lo que quieras y te bancás después las consecuencias, pero, jamás la censura previa”, subrayó Javier Milei.

El periodista Gabriel Levinas indicó: “Viviana Canosa decidió no hacer su programa porque le prohibieron presentar un informe contra Sergio Massa. Tenemos que estar alertas, Massa ya está mostrando la hilacha. Solidaridad absoluta con Viviana”.Baby Etchecopar, Eduardo Feinmann y Diego Leuco también sumaron su apoyo.

Por su parte, el dibujante Nik fue contundente: “Los logros de Sergio Massa hasta ahora. En economía nada, pero tomó el canal de noticias A24. La bajó a Viviana Canosa -No está al aire- y Baby Etchecopar está misteriosamente ‘de vacaciones’. La última etapa del populismo en acción: la censura. #VivianaConVos #BastaBaby”.