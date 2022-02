Un cliente compartió lo que gastó en una cafetería y el debate se volvió viral

El ticket de una cafetería de Rosario se volvió viral cuando un cliente compartió lo que gastó en dos tazas de café y un alfajor. Fue a través del perfil de @PreciosRosario que decidieron dejar la imagen de la cuenta del lugar y muchísimos seguidores se sumaron a cuestionar o a apoyar el valor de esa merienda.

- Algo más?

- Si, un alfajor de chocolate y la cuenta.



La cuenta 👇 #FotoTestigo 📸 pic.twitter.com/IRaq8syW1j — PreciosRosario (@PreciosRosario) February 6, 2022

En la foto se ve que un cliente abonó $370 por un capuccino, $280 por un café latte y otro $310 por un alfajor, lo que dio un total de 960 pesos. “Otro lugar careta para el que se quiere sentir porteño. Pésimo y lento servicio además de Ruidoso”, fue uno de los comentarios que abrieron el hilo de debate.

Algunos usuarios señalaban que el costo de esos productos estaba muy por debajo de lo que cobraban y otros justificaban que el pago de impuestos, los sueldos, los servicios, hacían que ese fuera un precio acorde. El lugar es Canela Fina, ubicado a pocos metros del Boulevard Oroño, una calle de bares y restaurantes en la ciudad santafecina.

otro lugar careta..para el que se quiere sentir porteño. Pesimo y lento servicio ademas de Ruidoso. No conosco la calidad de lo que sirven,,,,pues me retire sin consumir, un fiasco. Saludos. — AntiCrist (@objetopid) February 6, 2022

"Te cobran casi 1000 algo que a ellos les cuesta menos de 200. Igualmente siempre digo lo mismo, ¿para qué car... está la carta con los precios? ¿No te gusta el precio? Buscá otro lugar”, escribió un usuario. “¿Estás contando impuestos, sueldos, alquiler, etc etc etc??? Claro vos sólo pensás que el tipo compró una caja de alfajores y los vende con el café con leche”, fue otra respuesta.

“Y yo que vendo un desayuno con medialunas a $180 me dicen que es caro, van a esos lugares y pagan sin chistar”, cuestionó otro.

“Hay que conocer los costos que tienen los negocios para criticar si un precio es caro o no, las cosas suben permanentemente pero el que las termina pagando siempre es el consumidor final. En caso de bares y restaurants nadie te obliga a ir, uno puede consultar los precios antes”, fue otra de las acotaciones.

Estás contando impuestos, sueldos, alquiler, etc etc etc??? Claro vos sólo pensas que el tipo compró una caja de alfajores y lo vende con el café con leche... — The Brunette (@Alezz67) February 6, 2022

Un usuario convirtió el precio y escribió: “4,30 dólares. Lo que sale un peaje en Uruguay. Después de Venezuela somos el país más barato de Sudamérica”. “El lugar está siempre lleno, así que a la gente no le debe molestar pagarlos! Además considerando que un asqueroso Guaymallen o Fantoche salen casi $100, no me parece mucho ahí que las cosas son artesanales y riquísimas”, agregó otro.

“Si no gusta el precio... te vas. Lamentablemente diría no hay en Rosario bar o resto que exhiba la carta a la entrada del local, te tenés que sentar para enterarte los precios”, indico otro usuario. “Cuando pagan lo mismo o mucho más en Starbucks no suben ticket. Por lo menos Canela Fina es todo de Rosario y creció bien desde abajo. Siempre pueden elegir a dónde ir”, sumó un defensor de su ciudad.



