Un hombre irrumpió a los gritos en una audiencia del papa Francisco

Durante la tradicional audiencia de los miércoles, realizada en el aula Pablo VI del Vaticano, un hombre interrumpió a los gritos al papa Francisco al decir: "No más máscaras en la iglesia, esta no es la iglesia de Jesucristo".

El hombre, de entre 40 y 50 años, se encontraba visiblemente alterado, al mismo tiempo que gritaba y protestaba en contra del uso de barbijos en la Iglesia y en contra del Pontífice, según indicaron los presentes.

"No más máscaras en la iglesia, esta no es la iglesia de Jesucristo… La iglesia es santa, católica y apostólica… Tú no eres el rey", habría gritado el hombre, conforme señalaron los testigos.

En base a otras declaraciones, el hombre se habría sentado solo y alejado de la mayoría de las personas, en la parte trasera de la sala de audiencias, y sus gritos llegaron a ser oídos por el Sumo Pontífice, quien se encontraba leyendo la catequesis.

Finalmente, miembros de la Gendarmería vaticana lo acompañaron a retirarse de la sala. El hombre no habría mostrado ningún tipo de resistencia a la hora de abandonar el recinto.

Tras el incidente el papa pidió rezar por este hombre, argumentando que estaba sufriendo: "Grita porque sufre", le explicó a los fieles presentes y les pidió rezar un "ave maría" por él.

AS