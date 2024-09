Un jubilado emocionado, un encuentro y el regalo soñado: una corbata de Arturo Illia

La conexión comenzó el 4 de septiembre cuando un movilero de la TV entrevistaba a un jubilado durante una nota sobre el aumento del boleto de colectivo. El hombre contó que como fondo de pantalla en su teléfono tenía una foto del "más grande presidente que tuvo la Argentina en todos los tiempos" y mencionó a Arturo Umberto Illia.

"Cuando me hablan de Illia me emociona tanto que me dan ganas de llorar", dijo el entrevistado, al recordar al dirigente radical que gobernó el país entre 1963 y 1966, cuando fue destituido por un golpe militar.

Enseguida, el periodista Leandro Illia, nieto del político fallecido en 1983, inició la búsqueda a través de X. "Gente: twitter es servicio. Pido ayuda por si alguien conoce a este señor que me gustaria darle un recuerdo de mi abuelo", posteó.

Los seguidores empezaron a tirarle datos. "Hola, Leandro. Se llama Jorge Gibelli y vivía en el barrio de Pompeya", le respondió Jesús Rodríguez, el dirigente de la UCR que fue diputado y el ministro de Economía en las últimas semanas del gobierno de Raúl Alfonsín. "Es mi tío posta", le escribió la usuaria Paola Gibeli.

Gracias a las redes, el periodista pudo contactar al jubilado, que se llevó su recuerdo: una corbata que perteneció al ex presidente.

Arturo Umberto Illia, mucho más que un honesto gobernante

"Y finalmente nos encontramos con Jorge!!! Gracias a ustedes que hicieron este encuentro posible. Le pude regalar una corbata de Don Arturo y me contó unas hermosas anécdotas", posteó, y mostró una foto donde se los ve juntos, la cobata estampada con rombos, y las sonrisas plenas.

Arturo Illia: médico y Presidente

Aunque era bonaerense (nacido en Pergamino), el médico Arturo Umberto Illia fue senador provincial y diputado nacional por Córdoba. También fue vicegobernador de esa provincia.

Llegó a la presidencia de la Nación en elecciones controladas por las Fuerzas Armadas, con el peronismo y el comunismo proscriptos. Gobernó entre 1963 y 1966, en una época de gran inestabilidad democrática.

Se recuerda la escena se su salida a pie de la Casa Rosada, cuando fue destituido por un golpe militar. Más allá de las valoraciones que se hicieron sobre su gobierno, de las más diversas, su figura respresentó un paradigma de la austeridad y la honestidad en el ejercicio de la política y el poder.

