Ante la situación que vive la provincia de Córdoba como consecuencia de los incendios que se desarrollan desde el mes de agosto, la Cámara de Senadores le dio media sanción en la sesión de este jueves a un proyecto que declara la emergencia ambiental, economía y habitacional en la provincia.

La iniciativa fue tratada sobre tablas y cosechó 55 votos afirmativos, ninguno en contra y 3 abstenciones. Fue presentada por los senadores cordobeses Luis Juez, Carmen Álvarez Rivero y Alejandra Vigo.

La abstención del bloque oficialista, que fue argumentada por el senador Ezequiel Atauche, para explicar: “Nosotros estamos de acuerdo con la lucha contra el fuego, pero entendemos que no hay partidas asignadas y hay cuestiones que no son claras, por lo que vamos a decidir abstenernos en el voto”, generó una furiosa reacción de Luis Juez.

El senador cordobés en lenguaje soez descargó: "Qué mierda más tenemos que hacer para que el Gobierno sepa que en Córdoba la estamos pasando como el culo. Qué más tiene que pasar en mi provincia para que se den cuenta dirigentes políticos, que hay gente que perdió todo. No estamos hablando de plata. Fíjese el proyecto. No estamos hablando de plata en el proyecto, establece simplemente un mecanismo que en la democracia es normal. Que el Gobierno Nacional se junte con un gobernador que no es de mi palo y que le dé una mano a la gente que la está pasando mal".



También le salió al cruce la porteña Guadalupe Tagliaferri: “Lamento el sincericidio o mostrar la doble vara porque acabamos de aprobar un proyecto importante de Datos Genéticos que no tiene ninguna asignación presupuestaria y establece cuatro meses para realizar el análisis de datos genéticos de todos los detenidos del país y no establece ni cómo se va a financiar ni quien”.

Así, le sugirió al presidente de la bancada oficialista que “empiece a buscar otro argumento y empiecen a decir la verdad. No les interesa el proyecto y ponen de excusa que no tiene partida asignada. Empecemos a decir las cosas como son porque lo que no le interesa al Gobierno no sale con la excusa de no tener asignación presupuestaria”.

La jefa del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tulio, cargó contra el Gobierno: "Este presidente que dice que ‘el calentamiento global es otra mentira del socialismo’. Son cosas que me dan vergüenza como argentina”, criticó y detalló: “La CONAE informó que en el 2024 ya hay 70 mil hectáreas quemadas en Córdoba, 43 mil son de estas últimas semanas en el Valle de Punilla y Calamuchita”.

“Entre el negacionismo ambiental y que el calentamiento global es invento del socialismo, la subejecución presupuestaria de esta administración en los primeros tres meses fueron de cero pesos para la ley y el Sistema Nacional del Servicio del Fuego”, cuestionó Di Tullio.

Así, afirmó que se encargará de forma personal para que el presupuesto del proyecto esté ejecutado en su totalidad puesto en “esta emergencia que no solo es ambiental sino también económica, para que el excompañero Daniel Scioli ejecute lo que tenga que ejecutar como responsable del área al ser secretario de Ambiente de la Nación”.

La bonaerense cargó contra el funcionario: “En el primer trimestre, ejecutó cero y la subejecución presupuestaria es escandalosa”. Además, indicó que en la ley de presupuesto “son 55% de lo ejecutado que lleva a septiembre, pero es de 2023 por estar prorrogado. El cálculo es infinitamente pobre para prevenir y poder hacer frente a esta catástrofe”.

Las críticas a Daniel Scioli

Mientras la provincia de Córdoba se ve afectada por los incendios, no son pocos los que elevaron las críticas a Daniel Scioli, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes del gobierno de Javier Milei. Uno de ellos fue el diputado de la Coalición Cívica Maxi Ferraro quien, a través de su cuenta en X escribió: "Si alguien sabe de su paradero, se ruega informarle sobre las más de 40 mil hectáreas incendiadas en Córdoba y solicitarle que se haga cargo de sus funciones en Ambiente y esté presente en las zonas afectadas".