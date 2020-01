"Un regalo de reyes" y una broma pesada: qué se sabe hasta ahora del animal arrojado de un helicóptero

Un hecho insólito sucedió esta semana en la exclusiva localidad de José Ignacio, en Uruguay. Más específicamente en la casa de Federico Álvarez Castillo, un reconocido empresario dueño de la marca de ropa Etiqueta Negra. La escena quedó registrada en un video que durante las últimas horas se volvió viral: desde un helicóptero tiraron un animal a una pileta y el hecho generó un fuerte repudio.

Álvarez Castillo, pareja de la modelo Lara Bernasconi, creó varias marcas que fueron un éxito, como Mango, Motor Oil, Bowen y Paula Cahen d’Anvers, realizada junto a su ex mujer. Ahora, en tiempo de descanso en Uruguay, protagonizó el insólito momento y generó todo tipo de especulaciones. La primera en hablar del tema fue Bernasconi, quien afirmó en unos audios que envió a Los Ángeles de la Mañana, en El Trece, que les habían tirado "un cordero muerto" en su pileta.

"Lo único que tengo para decir es que nos tiraron un cordero muerto en nuestra pileta. Hay gente que reacciona riéndose, hay gente que reacciona... de los nervios. Viste que podés tener muchas reacciones. Nadie se rió de esta situación. Estábamos sorprendidos igual que todo el mundo", afirmó sobre las risas que se escuchan en el video. Ante las críticas, agregó : "Sabemos quiénes somos, cómo somos, cómo actuamos en la vida. No sabemos quién fue. No sabemos si fue una broma. Si fue alguien que nos quiso hacer algo macabro. No tenemos ni idea", aseguró la modelo, que reconoció que ella y su marido "tienen la conciencia tranquila".

Tras la viralización de las imágenes, quien también salió al cruce fue la hija mayor del empresario, Josefina Álvarez Castillo. “Sí, el chancho estaba muerto y descuerado. Papá no lo tiró. Yo misma lo vi tirándose al agua para sacarlo de la pileta”, expresó la joven en sus redes sociales. "El chancho estaba muerto. Muerto como todas las vacas, cerdos y pollos que consume el gran porcentaje de la Argentina”, recalcó, y concluyó: “Si querés aportar un poco de luz a este mundo dejá de proyectar tus oscuridades en un video viral (qué fácil) y dejá de comer carne”.

En tanto, la marca Etiqueta Negra difundió en Instagram un comunicado firmado por Álvarez Castillo. “Quiero repudiar este hecho de vandalismo del cual fuimos víctimas mi familia y yo”, dice el texto. “Al momento del hecho nos encontrábamos dentro del hogar cuando sentimos un fuerte ruido en el jardín; al salir percibimos el acto aberrante que nos llevó a un gran desconcierto por una broma de muy mal gusto”, recalca.

Después de horas de confusión, el empresario finalmente confirmó en declaraciones a Infobae que las imágenes fueron registradas por él, aunque se despegó del hecho e indicó que no estaba al tanto de qué es lo que había pasado. Ahora, según trascendió, se supo que el suceso se habría dado tras una conversación informal con un amigo, en la que habrían hablado de compartir una comida y hacer un cordero. El amigo en cuestión habría ofrecido conseguir el animal y "mandarlo por Uber". En ese marco, la llegada del helicóptero habría sido una broma de mal gusto.

Además, REVISTA NOTICIAS dio a conocer una denuncia ante la Justicia hecha por el administrador del country Pinar del Faro, en José Ignacio. Este hombre, llamado Javier Volonté, afirmó que el momento en que se tiró el animal fue al mediodía del jueves 9 de enero de este año. De acuerdo a la información, Volonté relató en su denuncia que un guardia de seguridad del complejo fue hasta la casa que alquila Álvarez Castillo para preguntarle que había pasado y éste le respondió que se trataba de "un regalo de reyes" para sus hijos y que contenía "juguetes". El guardia en ese momento constató que se trataba de un "cordero mojado", según el acta.

En este marco, la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA) y las Fuerzas Armadas uruguayas comenzaron una investigación de oficio para determinar de quién se trata la máquina en cuestión. Hasta ahora, habrían confirmado que es un helicóptero Robinson 44. También, habrían determinado los vuelos realizados ese día por el cielo de esa localidad. Una de las personas que se identificó sería el amigo de los Álvarez Castillo, quien, para colmo, tendría suspendida su licencia por infracciones anteriores.

En este marco, PCDA SA, dueña de la marca Paula Cahen D’Anvers, lamentó el hecho de violencia y se descargó contra el empresario. “Cabe aclarar que el señor Federico Álvarez Castillo fue desvinculado de la marca hace más de 20 años por numerosas irregularidades que generaron acciones legales en su contra, de allí que este hecho repudiable no nos sorprenda”, expresaron en un comunicado.