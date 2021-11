Un seguidor de Milei compartió un video rompiendo a martillazos una placa de Madres de Plaza de Mayo

Con el nombre Ciudadanoliberal.ok, un usuario afín a Javier Milei y José Luis Espert, compartió un video en que se ve cómo roban una placa de Madres de Plaza de Mayo y la destrozan. La filmación es con cámara en mano, por lo que la cara del autor no aparece, pero sí se detecta que quien registra el hecho es quien lo hace. Según el usuario liberal, él no fue el responsable de esa acción, sino que solo compartió las imágenes.

Este hecho de vandalismo ocurrió el sábado 6 de noviembre, en el local de la organización Movemos CABA del Abasto. En el video se ve cómo extraen la mayólica colgada en la puerta de la unidad básica y luego la rompen a martillazos.

"No es la primera vez que sufrimos este tipo de agresiones", aseguró a Página 12 Beto Pianelli, Secretario General de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro e integrante de Movemos CABA. “Un grave atentado político a días de las elecciones. Basta de violencia política!”, escribió a través de Twitter.

Por su parte, el creador de la cuenta Ciudadanoliberalok, escribió en sus redes que estaba siendo víctima de una “opereta” y aclaró: “Yo solo difundí el video que me pasaron. Nunca toqué propiedad privada, ni fui a su local ni nada por el estilo, mi militancia es x las redes sociales y subo contenido político casi todos los días como lo pueden ver”.

@movemos_caba

Les voy a aclarar rápido.



En mi defensa , yo solo difundi el video que me pasaron. Nunca toque propiedad privada, ni fui a su local ni nada por el estilo, mi militancia es x las redes sociales y subo contenido político casi todos los días como lo pueden ver.... — CIUDADANOLIBERALOK 14% 🇦🇷🐍 (@ciudadliberalok) November 11, 2021

“El que rompió su baldosa no es militante de Milei ni tampoco reivindica la dictadura, solamente no nos comemos el cuento de los zurdos y de los 30 mil desaparecidos, pero eso no quiere decir que también apoyemos el gobierno de facto, todo lo contrario”, agregó. “En resumen, si me van a escrachar, que sean por subir el video (que ya lo borré). No por cometer el hecho ya que YO no fui. Ni lo cometi, ni lo robe, ni nada x el estilo”, concluyó.