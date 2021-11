La política del insulto | Javier Milei, contra Aníbal Fernández: "¿Por qué sos tan h… de p…?"

Javier Milei atacó con un Tweet brutal al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández: "¿Por qué sos tan hijo de puta? Sos un inmoral, parte de la decadencia que arrastra el país", por sus dichos tras el asesinato del kioskero en Ramos Mejía.

Se ve que 15 años después, @fernandezanibal sigue creyendo que la inseguridad es una sensación. ¿No te da un mínimo de empatía escuchar al padre y a los hijos del hombre asesinado? ¿Por qué sos tan hijo de puta? Sos un inmoral, parte de la decadencia que arrastra el país. https://t.co/lDCs7C10qy — Javier Milei (@JMilei) November 9, 2021

Aníbal Fernández, fue consultado sobre el hecho de inseguridad que terminó con la vida del comerciante Roberto Sabo y, entre otras cosas señaló que “sucede en todos los lugares del mundo, en algunos más y en algunos menos”. Javier Milei, tomó el titular de La Nación que remarca esa frase y lo compartió para criticar al ministro: “Se ve que 15 años después Aníbal Fernández sigue creyendo que la inseguridad es una sensación. ¿No te da un mínimo de empatía escuchar al padre y a los hijos del hombre asesinado? ¿Por qué sos tan hijo de puta? Sos un inmoral, parte de la decadencia que arrastra el país”.

Aníbal Fernández contradijo a Berni: “Las estadísticas son nada, estamos hablando de una vida humana truncada"



Por su parte, el ministro de mostró su indignación con el medio de comunicación que eligió recortar su frase: “Increíble La Nación. Cuánta razón tiene Esmeralda Mitre. Nunca minimicé el dolor, por el contrario, resalte que las estadísticas no satisfacen, porque cada vida humana que se pierde es irrecuperable. No se puede ser tan ruín!”. Fernández habìa dicho : "Si miramos estadística, son otra cosa, pero cuando uno está revisando estas cosas, las estadísticas son nada. Estamos hablando de una vida humana truncada por nada. Entonces no se pueden explicar muchas cosas cuando estamos trabajando en algo tan delicado, tan cuidadoso y sin solución”.

Increíble @lanacion

Cuanta razón tiene Esmeralda Mitre. Nunca minimicé el dolor, por el contrario, resalte que las estadísticas no satisfacen, porque cada vida humana que se pierde es irrecuperable. No se puede ser tan ruín! https://t.co/05Oyr6kPpJ — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) November 9, 2021

El funcionario nacional también explicó que “es un momento muy triste y doloroso. Venimos trabajando hace un mes con el Municipio de la Matanza, venimos haciendo un trabajo lo más prolijo posible en cuanto a la utilización de los recursos humanos con los que contamos. Ante esta desgracia no se puede decir otra cosa que solidarizarnos con la familia. En La Matanza estamos evaluando punto por punto cuál es la mejor forma de estar presentes. Ayer envié 500 efectivos más”.

RB/FL