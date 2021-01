Una batalla campal en Pinamar deja heridos y detenidos

En medio de la pandemia por coronavirus, las playas de Pinamar se llenan de jóvenes que asisten a fiestas clandestinas. Sin embargo, este martes sumó otro hecho dramático: una batalla campal en el balneario. Las imágenes de lo sucedido se viralizaron rápidamente en las redes, lo que generó un repudio inmediato.

El balneario Boutique de Pinamar fue escenario de una pelea entre un grupo de jóvenes en medio de una multitud de 2.500 personas. Si bien la policía dispersó la pelea a los pocos minutos, lo ocurrido dejó varios heridos y detenidos. Entre ellos, se encuentra una chica de 18 años que recibió un botellazo en el ojo, por lo que la debieron atender en el hospital local, aunque no necesitó puntos de sutura.

Según trascendió, la pelea se habría desencadenado luego de que la joven sufriera el ataque, por lo que sus amigos identificaron al supuesto agresor y lo golpearon. El hermano de la joven también sufrió del golpe por la botella y se encuentra con una contusión leve.

Además, entre los heridos se encuentra también el periodista de Crónica TV, Cristian Eche, quien recibió un golpe en el ojo durante la cobertura en vivo de los hechos. “Me lastimó, me pegó una piña y me lastimó. Me lastimó mal”, expresó ante cámara. Eche acudió al hospital en donde se le hicieron controles, aunque no presentó complicaciones en el ojo.

Más de 30 efectivos de la policía acudieron al balneario para detener tanto la fiesta como a los agresores, a quienes persiguieron y detuvieron. Estas fiestas ocurren en el marco de las nuevas restricciones impuestas en la ciudad y de los dichos del intendente Martín Yeza sobre la desarticulación de las fiestas clandestinas.

