Martín Yeza: "Suspendimos 30 fiestas clandestinas en Pinamar"

El intendente de Pinamar, Martín Yeza, afirmó que el pasado sábado suspendieron 30 fiestas clandestinas "que se hicieron entre domicilios y tres bares que no estaban respetando los protocolos y organizaron fiestas bailables”, tras recibir 35 denuncias de los vecinos por ruidos molestos.

“Hicimos tres clausuras de locales comerciales por violación de protocolos. Se les labró la multa y la clausura”, aseveró en diálogo con Antes y Después por La Once Diez / Radio de la Ciudad. Resaltó que también hay muchos turistas y locales que respetan los protocolos.

Sobre los operativos contó que desarrollaron "nueve infracciones en distintas casas particulares” y desactivaron una fiesta en la playa La Frontera donde "se concentraron cerca de 700 personas”. Si bien ponderó el resultado de los operativos, destacó que “lo que suele ser más efectivo es ir y conversar con la gente”, ya que “muchas veces tienen la música alta, se juntaron a comer un asado, no necesariamente son jóvenes, piden disculpas, bajan la música y así se termina la mayoría”.

Por su parte, Yeza consideró "llamativo" el seguimiento específico de Pinamar y Mar del Plata, ya que tanto Guillermo Montenegro como él son dirigentes de Juntos por el Cambio. Le atribuyó esto a “una estrategia" de personas con las que el intendente de Pinamar no coincide "ni en sus valores ni en su manera de pensar sobre la política" y "que piensan que con los medios se puede cambiar la perspectiva de la ciudadanía”.

“Mientras acá en Pinamar había un lugar de 100 metros lineales donde estaba la fiesta, después tenías 21900 metros lineales que no. Esas son cosas que para los que están acá son fáciles de verificar empíricamente”, dijo y añadió: “¿Hubo fiestas? Sí, hubo fiestas, pero no vas a encontrar una sola a la que no haya ido el municipio. Lo mismo Guillermo [Montenegro], que te muestra todas las noches lo que hace el equipo municipal para desactivar fiestas”.

También se refirió a los testeos para detectar casos de coronavirus en el municipio: “Decían que el 50% de los hisopados que se hacen en Pinamar son positivos”, a lo que respondió: “Del 50% de los casos que dan positivo en Pinamar son personas que están viniendo de otros municipios de la costa a hisoparse, no están vacacionando en Pinamar”.

Por último, Yeza destacó el esfuerzo del municipio para desactivar fiestas y reiteró que este seguimiento sobre la ciudad balnearia no le afecta. “A mí personalmente no me afecta. Sí delata, o a veces adelanta, decisiones que pueden llegar a tomar en la lógica de premios y castigos. Yo espero que más allá de lo mediático esto no tenga consecuencias concretas para la ciudad, porque eso sí sería grave”, concluyó.