Si no existieran las redes sociales, ¿qué haría Javier Milei en su tiempo libre cuando no le toca tomar decisiones de Estado? Es una buena pregunta que no tiene respuesta. El Presidente de los argentinos basa toda su comunicación política en las redes sociales y es tan exitosa que su llegada a los más jóvenes es su gran atributo.

La consultora Proyección realizó un estudio de campo a través de una sala virtual con moderador mediante la plataforma Zoom entre el 30 y el 31 de julio de 2024 entre votantes de Javier Milei en primera vuelta (jóvenes hasta 29 años).

El sondeo de opinión se realizó con residentes en distintas regiones del país: CABA, GBA, Chivilcoy, ciudad de Mendoza, ciudad de Córdoba y ciudad de Salta. Y se realizaron dos grupos mixtos (homnbres y mujeres) de cuatro participantes.

De acuerdo a este estudio, la percepción que tienen los jóvenes militantes del presidente Javier Milei es que "tiene una habilidad notable para comunicarse de manera clara y directa, lo que fortalece su imagen de honestidad y transparencia. Esta percepción se ve reforzada por su franqueza al exponer la situación del país sin ocultar nada". Pero estos mismos jóvenes cuestionan que "su uso excesivo de Twitter como principal medio de comunicación es percibido como una limitación en su capacidad para mantener un diálogo amplio y accesible.

Lo cierto es que Javier Milei pasa una inusual cantidad de tiempo para publicar contenido y dar "me gusta" a otros usuarios en la red social adquirida por su admirado Elon Musk, una prioridad que solo interrumpe cuando se va a dormir.

Así lo refleja una página web creada por el usuario de X @estoesnulo, un programador que comenzó a contar en tiempo real el aluvión de "me gusta" que Milei registra por hora.

Titulada "¿Cuántos tweets likeó nuestro Presidente hoy?", la página actualiza minuto a minuto el tiempo que el presidente se conecta a Twitter, hace un ránking de los diez usuarios a los que Milei les dio más "me gusta" en el día y que lleva un conteo semanal con picos según la conversación de la coyuntura.

Según este sitio, Javier Milei pasó dos horas y 10 minutos por día en twitter durante la primera quincena de agosto de 2024. Entre los consultados por la consultora Proyección, la respuesta fue: “A veces publica cosas en Twitter que no son propias de un presidente”.

Y algunos expresan qie"la tendencia de Milei a actuar de manera impulsiva genera incertidumbre y preocupación, especialmente cuando sus posiciones extremas parecen alejarse del consenso general, lo que hace cuestionar la viabilidad de sus propuestas".

Qué valoran y qué critican los votantes de Milei

Según la consultora Proyección, hay "énfasis en la demanda de cambio y la figura de Milei como catalizador. Sin embargo, se incrementa la incertidumbre y el escepticismo sobre la viabilidad de sus propuestas. Predomina la preocupación por la situación laboral".

Los consultados "perciben que la inflación ha disminuido, predominan la preocupación por los salarios y las dificultades para conseguir empleos de calidad entre los jóvenes. Abusos de parte de empleadores y sensación de inestabilidad en sus trabajos les genera frustración y sentimiento de desamparo, pero al mismo tiempo expectativa con la figura “fuerte” de Javier Milei por esperar de su parte una posible protección frente a eso".

Sensaciones y sentimientos predominantes

Frustración y Angustia: Por la persistente brecha entre salarios y costo de vida, y la falta de capacidad de ahorro.

Por la persistente brecha entre salarios y costo de vida, y la falta de capacidad de ahorro. Impotencia : Sentimiento generalizado por la falta de cambios significativos en la vida cotidiana.

: Sentimiento generalizado por la falta de cambios significativos en la vida cotidiana. Expectativa de Cambio: Deseo que las promesas de campaña se materialicen en mejoras concretas y tangibles.

Rumbo de la Economía

Los encuestados tienen una variabilidad en la percepción de mejoras económicas según lugar de residencia y experiencia personal. Algunos perciben una economía en progreso o "subida” por la baja inflacionaria, otros que deben realizar ajustes en el consumo y estilo de vida para adaptarse a la situación económica.

Luis Caputo y Javier Milei

¿Cómo lo ven a Javier Milei?

De acuerdo a las respuestas reunidas en el estudio, los encuestados ven en Javier Milei "una figura capaz de provocar cambios significativos, pero también se preguntan sobre las posibles implicancias de su estilo y enfoque político. Y destacan su inteligencia y conocimiento en temas económicos. Valentía para intentar cambiar las estructuras existentes".

"Algunos mencionan medidas positivas como la revisión de planes sociales y ajuste en estado, otros las negativas como la dificultad para controlar inflación y el deterioro de posibilidades laborales. Y el temor de que, en su afán por implementar cambios, pueda concentrar demasiado poder y adoptar actitudes autoritarias, especialmente en un contexto de alianzas extranjeras que algunos consideran controversiales", agrega el estudio.

