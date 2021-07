Una falla en un servidor provocó la caída de varios sitios web en todo el mundo

Este miércoles varios sitios web sufrieron una caída debido a una falla en un proveedor de servicios de internet que duró algunos minutos y afectó a millones de usuarios en todo el mundo. Portales de noticias de medios locales e internacionales, reconocidas aplicaciones y marcas de servicios online, videojuegos y hasta vuelos fueron afectados por el desperfecto.

La caída de numerosos portales sorprendió a los usuarios del mundo pasado el mediodía en Argentina. Las redes sociales que aún funcionaban se inundaron de reportes del inconveniente asociado a problemas en una plataforma que provee servicios de internet, Akamai. “Estamos conscientes de un problema emergente con el servicio Edge DNS. Estamos investigando el problema de manera activa”, explicó Akamai apenas se reportó la falla que poco a poco fue normalizándose.

Por otro lado, también se especula con que el desperfecto esté relacionado al proveedor Amazon Web Services (AWS), una popular plataforma de almacenamiento online de la que depende el gigante de compraventa Amazon y otros productos digitales.

Varios sitios web presentaron cortes en todo el mundo debido a una falla en el servidor Akamai Edge DNS.

Internet en tiempos de cuarentena

La compañía Akamai confirmó el origen del problema e informó que el fallo se dio en su servicio DNS, que "traduce" las direcciones web de los portales que las personas escriben en un buscador (como Chrome o Mozilla) a la dirección IP específica de ese portal en internet a la que tiene que conectarse el sistema.

"Hemos implementado una solución para este problema y, según las observaciones actuales, el servicio está reanudando las operaciones normales. Continuaremos monitoreando para asegurarnos de que el impacto se haya mitigado por completo", comunicó la compañía algunos minutos después de anunciar la falla. Finalmente confirmó que no se trató de un ciberataque a la plataforma como algunos especulaban sino que fue un desperfecto.

Internet: la puerta de acceso a todos los derechos

Según indicó la compañía estadounidense, les llevó más de cuatro horas restaurar el sistema, algo que afectó el tráfico online de sus más de 500 clientes presentes en 135 países. Los portales afectados incluyen marcas conocidas como Steam, Airbnb, HBO Max y el propio Amazon, el masivo portal de compraventa de Estados Unidos.

Con respecto a los videojuegos, la falla afectó a PlayStation Network, Fortnite y Call of Duty, y a la plataforma Gamer Steam. A nivel local afectó a los portales de noticias La Nación e Infobae.

Actualización: Una falla en el servicio de un proveedor de Internet de la Federal Aviation Administration ha ocasionado que no se estén comunicando los planes de vuelo en un sector que integra a EUA y México.

1/2 — @AICM_mx (@AICM_mx) July 21, 2021

Además, la falla afectó la programación y regulación de vuelos internacionales, tal como sucedió con los retrasos de vuelos entre México y Estados Unidos debido a la falla en el servicio del proveedor de internet de la Agencia Federal de Aviación, tal como reportó el aeropuerto de México.

Esta caída de numerosos sitios web se produce después de la sufrida hace diez días por otro de los grandes proveedores globales de servicios digitales, Fastly, que dejó decenas de páginas de Internet de todo el mundo fuera de servicio total o parcialmente por unas horas. Entre ellas, las de diarios en su versión digital como The New York Times, The Guardian, Financial Times o Le Monde, y plataformas como Amazon o Twitch.

CDI CP