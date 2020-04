El periodista Luis Majul y el fundador de Maxiconsumo, Víctor Fera, protagonizaron este martes 7 de abril un fuerte cruce al aire cuando debatían los presuntos sobreprecios en la compra de alimentos por parte del ministerio de Desarrollo Social. La discusión incluyó hasta una recriminación de parte del empresario al conductor por no haberlo invitado "nunca" a La Cornisa, ciclo que estuvo al aire en América durante 18 años. "¡Usted me prometió que me iba a llevar al programa de América y no me llevó nunca porque nunca tuvo huevos para decir que me prohibieron en América!", expresó Fera durante el momento más álgido del debate en la pantalla de LN+.

"¿Usted está protegiendo algo dentro este gobierno? Porque se está yendo del eje", le recriminó el periodista que ahora conduce Mirá lo que te digo tras mudarse de señal a comienzos de 2020. En relación a las denuncias de presuntos sobreprecios, Fera sostuvo que él denunció esa cuestión antes de que lo hiciera el periodista de La Nación Diego Cabot, quien publicó el lunes sobre el escándalo en Desarrollo Social. "Yo le pedí al Presidente que actúe y que saque a la gente que tiene que sacar, y es lo que hizo. El Presidente no necesita chupamedias, necesita que la gente se lo diga", aseguró.

Enojado, Fera continuó: "Yo estuve presente en la Mesa del Hambre y fui el primero que denunció el problema que había, no Cabot". Y agregó: "Esta licitación la denuncié públicamente y dije que quería presos a todos. Le pedí al Presidente que actúe con firmeza por esto porque estábamos jugando con el hambre de la gente".

El dueño de Marolio afirmó también que ayer llamó a Victoria Tolosa Paz (titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales) y a Fernando "Chino" Navarro (secretario presidencial). "Empezamos a trabajar para echar a los chorros del Estado", dijo, y detalló: "Llamamos a Arroyo, y ahí empezamos a trabajar con el Presidente de la Nación para echar a los chorros, si es que los hay".

Sobreprecios en alimentos: renunciaron otros 14 funcionarios de Desarrollo Social

"Hay que investigar a las empresas. Soy un argentino comprometido con mi país. Hace 20 años que digo que hay más corrupción en la comida que en la obra pública", planteó luego Fera.

Por último, el comerciante se refirió al período en el que vendía mercadería a la administración de de Mauricio Macri. "También les vendí mercadería, que me la pagaban a los cinco o seis meses para que no pueda licitar. La corrupción viene de hace muchos años. Hagamos historia y vayamos a investigar a todo el mundo", afirmó. "Conozco a las empresas de nombre, que son las que vienen ganando licitaciones desde hace 15 años. Ganan con todos los gobiernos, se cansaron de ganar", concluyó.

AB/FF