Video: gran explosión de una nave no tripulada de SpaceX cuando intentó aterrizar

El primer vuelo de prueba del ambicioso proyecto Starship a gran altitud terminó fracasando cuando la nave no tripulada explotó al intentar aterrizar en el sur de Texas, Estados Unidos. El proyecto de SpaceX, de Elon Musk, terminó en una enorme bola de fuego tras una misión que se desarrolló sin problemas hasta la etapa final.

De esta manera, SpaceX recibió un duro revés al final del vuelo de 6 minutos y medio que fue estable hasta el intento de aterrizaje, cuando la nave espacial no logró reducir la velocidad lo suficiente.

El video del momento del impacto del cohete, que no llevaba tripulación, envolvió el lugar de aterrizaje en llamas anaranjadas. La aeronave realizaba una prueba de vuelo a unos 40.000 pies (12 kilómetros) de altura.

El director ejecutivo, Elon Musk, había pronosticado solo un tercio de posibilidades de éxito para el vuelo inicial de SN8, el prototipo de diseño futurista de Space Exploration Technologies Corp. La compañía ha logrado un progreso constante durante el año pasado en los prototipos de Starship en su fábrica en Boca Chica, Texas.

"Muchas cosas tienen que resultar bien, así que quizás hay una entre tres probabilidades" de que la nave aterrice en una sola pieza, dijo previamente el CEO de la compañía espacial.

La nave espacial intentaba alcanzar unos 41.000 pies (12.500 metros) en la prueba, también el primer vuelo del nuevo motor Raptor de SpaceX. SpaceX también estaba recopilando datos sobre cómo el vehículo podría voltearse y orientarse hacia un aterrizaje eléctrico similar al proceso para el sistema Falcon 9 de la compañía.

A pesar de los inconvenientes, el magnate sudafricano felicitó al equipo de SpaceX, al tiempo que explicó los motivos de la explosión. "La presión del tanque de combustible fue baja durante el aterrizaje, lo que causó que la velocidad de aterrizaje fuera alta", tuiteó Musk. Asimismo, el empresario señaló que obtuvieron "todos los datos" que necesitaban durante la prueba.

Fuel header tank pressure was low during landing burn, causing touchdown velocity to be high & RUD, but we got all the data we needed! Congrats SpaceX team hell yeah!!